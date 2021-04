SEÑOR DIRECTOR

En columna publicada en este medio el economista Julio Peña manifestó sus aprensiones a la consulta de Socofar al Tribunal de Libre Competencia (TDLC), acerca del trato diferenciado de los laboratorios farmacéuticos, cuya admisibilidad está aún en revisión. Dicha columna intenta justificar anticipadamente las razones que explicarían el señalado trato desigual, lo que no hace sino reconocer que éste realmente existe.

Socofar no ha cuestionado el rol de Cenabast en la intermediación de medicamentos, y solo busca un pronunciamiento acerca de si el trato diferenciado otorgado en la venta de medicamentos a clientes públicos y privados se ajusta o no a la libre competencia, considerando que las diferencias van entre un 60% a 70% respecto de las farmacias privadas.

En la columna se indica que: “En tanto las ventas de Cenabast no operen a pérdida, la duda planteada por Socofar no parece tener asidero”. Sin embargo, es exactamente lo contrario. Si las ventas de los laboratorios a Cenabast no operan a pérdida, por qué otros actores del mercado no podrían adquirir medicamentos sin este trato diferenciado, como constató la FNE en su estudio del mercado.

Sí compartimos lo aseverado por el economista en otra columna (2020), donde expresa que: “La industria es globalizada y oligopólica. Cada uno de los grandes operadores multinacionales controla portafolios diversos de medicamentos, varios de ellos sustitutos entre sí, ajustando su oferta de forma estratégica. Así, los grandes laboratorios tienen amplio poder de mercado para cobrar distintos precios, por el mismo producto, a distintos segmentos de demanda (dentro de cada país y entre países)”.

La decisión está en manos de la Corte Suprema.

Cristián Reyes

Aninat Abogados