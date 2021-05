Triste aniversario

SEÑOR DIRECTOR

Se cumplen 40 años de que, por “razones de seguridad nacional”, la Universidad de Chile fuera despojada de su señero y centenario Instituto Pedagógico, hoy Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE); una de las más afectadas por vacantes incompletas en pedagogía, y que de nuevo obtuvo una mediocre acreditación de solo tres años.

Ignominioso destino para quien formara a los maestros y maestras que moldearon nuestra educación pública. Pareciera que en democracia esas “razones” persisten, si no cómo explicar que el Instituto Pedagógico no quiera retornar a la Casa de Bello y Amanda Labarca, y que ésta no quiera recuperarlo ni tener una Facultad de Educación, olvidando que nuestros niños y niñas reciben una pésima educación parvularia y escolar pública.

Víctor Pérez Vera

Ex rector de la Universidad de Chile