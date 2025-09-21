SEÑOR DIRECTOR:

En su última columna en La Tercera, Gabriel Zaliasnik se refiere las graves dificultades que enfrentan en las redes sociales aquellos que se atreven a disentir en ciertos temas. Como ejemplo de los extremos a que puede llegar esta intolerancia, menciona el reciente asesinato de Charlie Kirk y el “tsunami de antisemitismo” en redes sociales, provocado, aunque no lo menciona, por el genocidio en Gaza.

¿Pero qué puede esperarse, cuando todos quienes participan en las redes sociales están presenciando, en vivo y minuto a minuto, un genocidio desde hace casi dos años? ¿O cuando las potencias y medios de comunicación occidentales utilizan eufemismos para calificarlo, tales como “guerra”, “crisis humanitaria”, “operación” y otros, mientras observamos los cadáveres destrozados por las bombas o a niños mutilados?

Denunciarlo no constituye antisemitismo, puesto que la gran mayoría de los judíos israelíes no son semitas, a diferencia del pueblo palestino, que sí lo es. Lo que existe es una ola de antisionismo israelí, que no puede interpretarse como judeofobia. Y son cada día más los judíos que condenan esta masacre.

Zaliasnik también señala que la intolerancia que denuncia “…degrada la dignidad de su adversario, hasta justificar su eliminación”. Sí, se ha llegado a esos extremos. El caso más patente es la infame propaganda que el Estado de Israel ha difundido durante décadas en contra del pueblo palestino, al punto de calificar a sus integrantes como animales humanos e intrínsecamente terroristas. Es esa propaganda la que ha permitido que este genocidio continúe impunemente, ante la inacción o complicidad de las potencias occidentales. En efecto, la eliminación masiva de una raza considerada como inferior y aborrecible, no logra remecer la conciencia de quienes se consideran moral y racialmente superiores.

Manuel Hasbun

Centro de Información Palestina