Un despido apresurado

SEÑOR DIRECTOR:

Ante la drástica decisión de Mega de despedir a la periodista Paulina de Allende-Salazar, me parece necesario aportar una reflexión desde el punto de vista ético y profesional.

El asesinato del cabo Daniel Palma generó una conmoción sin precedentes, lo que es comprensible por ser la tercera muerte violenta de un carabinero en poco más de tres semanas. Y a nivel nacional se ha producido una unánime reacción de dolor y de rechazo.

Efectivamente, Paulina de Allende-Salazar cometió un error que, en estas dolorosas circunstancias, tuvo un rechazo generalizado. Ella se corrigió de inmediato y más tarde reiteró su pesar por las desafortunadas expresiones, solidarizando con la familia del cabo Palma.

Debido, obviamente, al sentimiento interno de Carabineros, un alto oficial determinó de inmediato que no hablaría si estaba presente la cuestionada periodista. No le importaron las reiteradas excusas de la afectada; no consideró cómo su gesto estaba afectando la libertad de prensa en un momento en que el país entero requiere información fidedigna, veraz y oportuna.

Mega, por su parte, realizó un fulminante juicio y tomó una decisión sobre la marcha. El canal tiene derecho a despedir a su personal, pero un mínimo respeto por la labor de la profesional, considerando sus enormes aportes en materia de información, hacía indispensable una evaluación en frío de lo ocurrido, esperando un tiempo prudente, por breve que fuera, antes de llegar a un apresurado despido.

Otro hecho importante fue la actitud de sus pares. Aunque más tarde el Colegio de Periodistas dio a conocer su opinión, en el momento mismo del incidente los periodistas presentes no apoyaron a su colega. En otros ámbitos, especialmente en el deportivo, ha habido señales valiosas de solidaridad en casos parecidos.

El periodismo chileno, como toda nuestra sociedad, vive momentos difíciles. Es indispensable revalorizar este trabajo, las dificultades existentes y el necesario apoyo a una tarea indispensable en democracia.

Abraham Santibáñez

Premio Nacional de Periodismo