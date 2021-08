SEÑOR DIRECTOR

En entrevista publicada en Pulso PM, Joseph Ramos hace un llamado a pasar desde un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal hacia un IFE focalizado para aquellos que han visto disminuidos sus ingresos o que han perdido su empleo por la pandemia.

Al respecto quisiera agregar que es un secreto a voces que hay alrededor de 8 millones de hogares inscritos en el Registro Social de Hogares, clave para obtener el IFE, mientras que la encuesta Casen 2020 muestra que existen 6,6 millones de hogares. Es evidente que muchos ciudadanos se están aprovechando del IFE, para evitar que los subsidios disminuyan a medida que aumenta el número de personas en el hogar.

Por otra parte, los agricultores han advertido que hasta un 30% de los cultivos podría quedar sin cosecharse producto de la escasez de trabajadores y el sector construcción ha destacado la dificultad para encontrar trabajadores. Por lo tanto, es bastante claro que hay que cambiar el rumbo hacia un IFE ultra focalizado, no permitir el cuarto retiro de AFP e impulsar a fondo el IFE laboral (subsidio a la contratación de trabajadores) para que las personas no se acostumbren a una eterna ayuda social. Al final, la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer.

Jorge Hermann

Profesor, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile