SEÑOR DIRECTOR

La propuesta de presupuesto para 2022 indica US$ 5.000 millones para el MOP, US$ 3.700 millones para el Minvu, US$ 1.200 millones para el MTT y US$ 150 millones para Energía. Estos cuatro ministerios concentran la cifra no menor de US$ 10.000 millones y el MOP aumenta su presupuesto en 12,8%.

Salvo intentos de la Comisión Interministerial de Vivienda, Ciudad y Territorio (no vinculante), y un ocasional fuerte presidencialismo, esta importante cifra para inversión y gasto no tiene efectiva coordinación. Cada ministerio, sin ejes estratégicos centrales, ejecuta sus diseños sin coordinación para una mayor eficiencia de las inversiones y usos de los territorios.

Para la gran infraestructura del país se requiere de un diseño estratégico de mediano y largo plazo. Se requiere levantar proyectos desde regiones y luego consolidar en un plan país. Se requiere integración para el uso de los territorios. Se requiere alinear esfuerzos dada la escasez de recursos. Se requiere de compromisos, responsabilidades y también de rendir cuentas. A esta fecha, sin plan país, cada uno tiene su feudo, no hay responsables y aparecen los varios elefantes blancos por todos conocidos; la mayoría de ellos, aún desconocidos.

Las propuestas de ajuste institucional chocan con el aumento del gasto (fundir áreas de planificación de ministerios), con los operadores y su cultura sobre cómo se hacen hoy los negocios (concesiones, constructoras y proveedores), con el poder económico y político del ministro, con el temor político a comprometer proyectos y responsabilidades, y también con miedos a otros y a nuevas miradas. Entonces, se retoca solamente con consejos o subsecretarías.

Un Ministerio de Planeamiento, que desarrolle un plan país, agrupando los diseños del MOP, Minvu, MTT y Energía, elaborado con las regiones, es una demanda urgente, tanto para la eficiencia en el uso de los recursos y desarrollo del país, como para poner en primer lugar a las personas, las comunidades y el medioambiente.

Jorge Inostroza Sánchez

Ex presidente Grupo EFE