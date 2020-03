Un plebiscito sin límite de financiamiento

La vorágine de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 en el país llevaron a la gran mayoría de las fuerzas políticas a suscribir el 15 de noviembre un acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Lo suscrito incluía la formación de una comisión técnica políticamente transversal, que propondría una reforma constitucional para permitir la convocatoria a un plebiscito donde se consultaría a la ciudadanía si quería una nueva Constitución. Y en el evento de un apoyo mayoritario a la opción Apruebo, la consulta determinaría también la composición del órgano constituyente. Rápidamente tramitada, la reforma al Capítulo XV de la Constitución fue finalmente promulgada y publicada la tercera semana de diciembre, y el plebiscito convocado para el 26 de abril.

Sin embargo, algunas materias atingentes al mismo proceso han tenido una discusión bastante más trabada. Es el caso del proyecto sobre paridad de género en la eventual convención constituyente, que aun después de aprobado por ambas cámaras del Congreso, genera dudas respecto de su implementación. Pero otros puntos fueron derechamente olvidados u obviados en medio de la premura por avanzar en un camino que se suponía pacificador. Uno de ellos es el relativo al financiamiento, no del proceso que ya tiene asignados los recursos, sino el relacionado con los límites del gasto de las campañas y el control de financiamiento de las mismas, que al tratarse de dos opciones, Apruebo o Rechazo, y no de candidaturas, deja a las personas naturales, comandos o grupos con actividad de campaña fuera del control al que están sometidos los partidos políticos. Los aportes solo están sujetos a las normas generales de las donaciones y los gastos no tienen un límite.

Resulta preocupante que una materia tan relevante por la conocida historia reciente de nuestro país en lo relativo a financiamiento de la política, que generó profundos cuestionamientos y derivó en cuerpos legales que salvaguardaran la licitud, transparencia y uso de los fondos, y que llevó a la persecución penal de sus infractores, haya sido omitida o considerada de una importancia relativa a la hora de abordar el proceso que se venía. Y si bien el Servel hizo las advertencias cuando se pudo haber hecho algo y ha dictado un instructivo en relación a aportes a partidos políticos, se consagra una nebulosa respecto de los demás actores que pueden participar en las campañas, donde la apelación a la probidad y transparencia ciudadana no parece ser suficiente. Una situación que entidades como Chile Transparente han destacado.

Y aun cuando la intención de buscar una salida a la crisis que vive el país demandaba acción y decisión -había que poner término a la violencia y recuperar la paz social-, lo ocurrido debe llevar a nuestros parlamentarios y autoridades a evaluar con mayor acuciosidad los escenarios que se abren, y que el apresuramiento no puede ir en desmedro de principios por los cuales tanto tiempo se luchó.