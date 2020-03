SEÑOR DIRECTOR

Frente al gran impacto que ha tenido en los últimos meses la expansión del coronavirus, escuché en la radio que científicos chilenos estaban cerca de encontrar una vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, semanas antes escuchaba algo similar de científicos italianos, chinos y británicos. Y si bien es una buena noticia que avancen a una solución, no es extraño preguntarse ¿cuánto hubiesen demorado si el trabajo fuera colaborativo? ¿Por qué no tener una gran red científica médica mundial que comparta datos, muestras, diagnósticos y con grandes capacidades de procesamiento para probar los modelos?

En el 2008, el CERN -el mayor centro de física del mundo - creó una red mundial que conectaba a 7.000 científicos en 33 países para analizar los datos de la colisión de partículas en tiempo real. Y no solo eso, en capacidades de procesamiento utilizaba las propias del CERN, más la red mundial de computadores de los centros científicos asociados, llamada Wordwide LHC Computing Grid (WLCG), y los computadores de una red de voluntarios. Gracias a ese tremendo poder de procesamiento, el CERN logró grandes descubrimientos, entre ellos, el famoso Bosón de Higgs (2012), conocido también como “la partícula de Dios”.

Analizando este caso, advierto el tremendo impacto positivo que la colaboración científica podría tener en el ámbito de la medicina, donde actualmente proliferan mayoritariamente esfuerzos individuales versus los grupales. Esperemos que este panorama cambie, porque hoy es el coronavirus, pero mañana será otro y debemos estar preparados para que no tengamos que lamentar nuevamente las más de cuatro mil muertes y 117 mil contagios que lleva hasta la fecha la enfermedad.





José Ignacio Díaz Ll

Master Of Arts in Economist Georgetown UniversityMaster (c)

Data Science Universidad Alcalá de Henares