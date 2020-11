Una decisión irresponsable

SEÑOR DIRECTOR

Todo parece indicar que estamos ad portas de que el Parlamento apruebe un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Esta es una política populista e irresponsable que no beneficiará a quienes han visto disminuidos sus ingresos producto de la pandemia, pues probablemente ellos ya retiraron todo lo que tenían en sus cuentas. Si eso realmente les preocupara, sería más efectivo extender el pago del ingreso familiar de emergencia o entregar un nuevo bono de clase media. Sin embargo, hoy no hay voces pidiendo ese tipo de medidas.

No seamos ingenuos. La intención de quienes promueven el retiro del 10% no es apoyar a quienes han sido afectados por la pandemia. Lo que realmente parece estar detrás es un intento por terminar con las cuentas de capitalización individual y reemplazarlas por un sistema de reparto. Sabemos, no obstante, que estos no son fiscalmente sostenibles en un contexto de envejecimiento de la población como el que está experimentando Chile. Es por ello que los países serios combinan ambos instrumentos. Nosotros, en cambio, aún no nos ponemos de acuerdo respecto del pilar solidario y avanzamos, irresponsablemente, en destruir el que, a pesar de todas sus imperfecciones, funciona.

Se ha planteado que exageran quienes anticipan que el segundo retiro tendrá efectos negativos en el mercado financiero argumentando que con el primero “no pasó nada”. Ello desconoce el rol crucial que jugaron las acciones de contención que implementaron tanto el Banco Central como las AFP. Sin embargo, no es evidente que estas instituciones puedan hacer lo mismo nuevamente. Por un lado, el Banco Central ya mantiene en torno a US$ 8.000 millones en bonos bancarios producto del primer proceso, lo que le deja un espacio reducido para cualquier nueva acción mitigadora. Por otro, las AFP ya vendieron sus activos más líquidos, por lo que esta segunda liquidación de activos sí podría tener efecto en los precios, lo que podría resultar en un mayor costo de endeudamiento.

Estamos heredando a nuestros hijos no solo una mochila que no serán capaces de financiar y que sufrirán cuando a ellos les corresponda jubilar, sino que una enorme desconfianza en la política.

M. Soledad Arellano

Vicerrectora Académica UAI