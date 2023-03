Una mejor organización

SEÑOR DIRECTOR:

Asistí el martes 28 a ver los partidos del campeonato ATP Chile Open, excelente espectáculo, muy buenos partidos y nivel de los tenistas.

El problema estuvo en la entrada y la salida. San Carlos de Apoquindo ya cuenta con pocos accesos, así y todo, la organización decide abrir solo uno y además restringir el área disponible para estacionamientos; fue un gran desastre. Claramente no se trata de un problema de la alta afluencia de público, pues cuando he ido a ver los partidos de fútbol de la UC, con mucho mayor asistencia, el tránsito es bastante más expedito. Se trata simplemente de no entender que la organización de un evento debe incorporar la totalidad de la experiencia, el tiempo que se pierde es una falta de respeto a los asistentes.

Rodrigo Vial Dumas