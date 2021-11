SEÑOR DIRECTOR

La semana pasada presentamos los resultados de nuestra Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago, respecto a una semana de referencia de septiembre: la tasa de desempleo fue 7,8% (2,3 puntos porcentuales menos que en junio y 5 puntos menos que hace un año).

Sin embargo, actualmente esa tasa no es útil para tomar la temperatura del mercado laboral, porque deja fuera a personas que están inactivas, un grupo que hemos visto cómo se ha ido incrementando desde nuestra medición de marzo de 2020, pero que ahora incluso es mayor que en septiembre del año pasado.

Para reactivar el mercado laboral el primer paso es buscar empleo; el segundo, encontrarlo, y un alto número de inactivos genera estancamiento. Algunos factores que favorecieron su aumento fueron la pandemia, las cuarentenas y el miedo al contagio (aunque hoy pesan bastante menos); también los quehaceres del hogar son un factor determinante, pues sobre el 20% de los inactivos aduce esta razón para no buscar empleo, y recordemos que estas tareas recaen principalmente en las mujeres (de hecho, 32% de ellas no busca empleo por esta razón); por otra parte, mientras los establecimientos educacionales no funcionen de manera permanente es más complejo para las mujeres asumir un compromiso laboral.

Lo cierto es que hay unas 433 mil personas inactivas con deseos de trabajar, lo que antes de la pandemia eran algo más de 200 mil. Si esos nuevos inactivos con deseos de trabajar buscaran trabajo, el desempleo sería 13,2%, y en particular para las mujeres, 13,6%. Que la tasa de desempleo no nos engañe, aún nos queda mucho por hacer.

Lorena Flores

Directora ejecutiva

Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile