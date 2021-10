Universidades estatales y ley de presupuestos

SEÑOR DIRECTOR

La pandemia ha tenido un impacto económico sobre las universidades estatales de $250 mil millones, monto que equivale a 1,6 veces el Aporte Fiscal Directo anual que ellas reciben.

Durante estos dos años no ha existido ningún tipo de ayuda especial desde el Estado hacia sus instituciones. De hecho, en uno más de esos absurdos que ya no nos sorprenden, el acceso a crédito con garantía estatal es un beneficio que sí lo tienen las universidades privadas, pero no las públicas. Así, el único instrumento que ha permitido paliar una parte de los efectos de la pandemia (cercano al 20%) es el uso de los excedentes del Fondo Solidario, los cuales son recursos propios de las universidades, pero requieren de autorización legal para su utilización.

En momentos en que las instituciones estatales no solo deben hacerse cargo de los impactos de dos años de pandemia, sino también enfrentar desafíos futuros de alta relevancia (e.g. presencialidad, nivelación de contenidos, retrasos en la titulación, entre otros), urge que la actual discusión presupuestaria revise las limitaciones propuestas al uso de estos excedentes.

Pedimos que en esa discusión también se dé atención al reciente dictamen de la Contraloría General de la República sobre “aranceles regulados”, en el que observa que el actual cálculo no se ciñe a las disposiciones de la ley y da cuenta de fallas graves en el proceso. Así, a través de la Ley de Presupuestos se debe prorrogar su aplicación, permitiendo una revisión profunda de su metodología y cálculo. En esta discusión deberá haber una participación real de las casas de estudio. Una normativa sobre esta materia debe considerar su impacto, entre otras áreas, en la política de gratuidad, en la calidad de las instituciones y en la viabilidad de las universidades de zonas extremas.

Ennio Vivaldi Véjar

Rector Universidad de Chile