“Urbicidio”

Por Gonzalo Mardones V. Hon.FAIA, Arquitecto AOA

Hace un par de días dejé la bella ciudad de Mallorca histórica, luego de una invitación. Nuestra última actividad fue visitar el museo de la fundación Pilar y Joan Miró, obra realizada por el arquitecto y premio Pritzker, (uno de los más prestigiados reconocimientos de la arquitectura), el español Rafael Moneo, donde está también el taller de este inmenso artista realizado por otro grande de la arquitectura; José Luis Sert.

Ambos, Sert y Miró compartieron amistad y rasgos comunes en sus miradas y ya desde muy jóvenes daban a conocer la vanguardia artística desde Barcelona al mundo entero. Ambos predicaron sobre la importancia que la arquitectura esté basada en pensar, acoger, sentir, crear y finalmente ser obra construida.

Ambos pusieron en relieve la relevancia de la ciudad y de la buena arquitectura que requiere para poder vivir.

Durante mi vuelo de retorno a Madrid no podía sacarme de la cabeza estas ideas esenciales de estos maestros del arte, de la arquitectura y de la ciudad, y de las palabras pronunciadas por mi amigo taxista mallorquín ante mis elogios de la obra de Miró, Sert y Moneo y del como los mallorquín mantienen y cuidan su espléndida ciudad de Palma de Mallorca, el cuidado de sus edificios, de sus calles y plazas, sus parques, sus esculturas urbanas, sus murales y su extenso borde frente al mar mediterráneo. “Acá es muy fácil, me dice, porque sabemos que los errores se pagan y muy caro; cuando se destruye o no se respeta lo que no es tuyo es grave, o cuidas el bien común o lo pasas muy mal y por largo”. Muy claro en su escueta respuesta que nos permite caer en la cuenta del porque claramente durante las últimas décadas las ciudades de España van cada día mejor, independiente del gobierno de turno y exactamente de la misma manera cómo lo hacen todas las ciudades de los países cultos y cultivados que protegen el patrimonio, el bien común y lo público en forma sagrada.

Es evidente que los espacios de la ciudad se deben cuidar y son amplia mayoría las ciudades del mundo que hoy van por este noble camino y desafortunadamente las nuestras son excepción.

Cientos de ciudades de todas las latitudes están viviendo procesos de transformación y de mejora de los espacios públicos y en forma constante. Muy por el contrario, las nuestras están en un proceso de destrucción, como nunca antes, aceptando una violencia creciente e inescrupulosa que atenta contra ellas y en forma criminal.

Santiago, Valparaíso y Concepción, no son Madrid, Barcelona ni la pequeña Mallorca, pero tampoco fueron malas ciudades. Son ciudades que tuvieron hasta hace muy poco una escala proporcionada, respetuosas de su geografía, con su identidad y con una historia y modernidad necesaria y acorde a los tiempos en donde el respeto y el cuidado era una realidad que nos enorgullecía a todos y por tanto eran reconocidas y destacadas en el mundo entero. Al contrario, hoy y en forma insensata e impensada todas nuestras ciudades, nuestros pueblos y territorio están entregados salvajemente a la barbarie, con autoridades paralizadas, impávidas e incivilizadas, sin reacción alguna e incluso a veces cultivando un descontrol cobarde buscándole explicaciones infundadas a quienes salvajemente destruyen nuestro patrimonio y nuestro territorio o bien no entendiendo que no es lo mismo el tan necesario arte urbano que el vandalismo sin sentido, sin belleza, que destroza nuestras ciudades ya a punto de fallecer, sin piedad, sometidas a las llamas de la ignorancia y de la crueldad.

La memoria de Sócrates sobre su propia ignorancia es un sabio consejo para los que tienen la autoridad y no la ejercen frente a este drama nacional. Estamos frente al “urbicidio” de nuestras ciudades, que aniquila la construcción de la comunidad. O los que pretenden gobernar caen en la cuenta o tendrán que hacerse cargo de su silencio frente a una afrenta desmedida e imborrable para todas las generaciones que sufren esta falta de conciencia y de autoridad frente a lo más inextirpable y profundo de nuestro bien común: la ciudad y nuestro territorio.