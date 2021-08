Vacunación de público objetivo

SEÑOR DIRECTOR

A propósito de las columnas publicadas en su diario el sábado sobre la obligatoriedad o incentivos para la vacunación contra el Covid, es evidente que hoy no se conocen las causas de porqué un 12% de la población objetivo no se ha vacunado. Es poco probable que se puedan poner los incentivos correctos para que esa gente se vacune si no se aborda con seriedad las razones de su actuar.

Esto es crítico, sobre todo en momentos en que comenzará la vacunación a menores de 18 años (están suspendidas por falta de vacunas). Por ejemplo, si un 12% de padres y madres decide no vacunar a sus hijos adolescentes, es poco probable que el contagio se detenga en los colegios del país.

Josefina Parodi