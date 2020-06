Vergüenza nacional

SEÑOR DIRECTOR

En el diario inglés Daily Mail, del 20 de junio, hay un artículo que da cuenta de que 300 chilenos habrían sido detenidos por robar en el Reino Unido en los últimos tres años. Bajo el titular 300 “burglary tourist” from Chile arrested in three years, el periódico explica la forma de proceder de estos “expertos” chilenos en robos de casas de famosos, en barrios acomodados de Londres y alrededores.

Como chileno he sentido rabia y vergüenza de que ciudadanos de nuestro país destruyan la imagen de Chile en un país amigo. He visitado muchas veces el Reino Unido y siempre sentí cariño y admiración hacia nuestro país. La noticia en comento debería hacer reflexionar a nuestras autoridades y también a las del Reino Unido. Es probable que no merezcamos estar en esa selecta lista de países serios, cuyos ciudadanos no requieren visa para viajar a dicho país.

También es un llamado de atención a nuestras policías y al Poder Judicial, pues la cifra de detenidos por ladrones es impresionante. Salen de Chile como si nada, roban joyas y después las envían a Chile. Después, regresan a nuestro país de vacaciones y vuelven a “trabajar” a Inglaterra. Estos sofisticados delincuentes se ríen del sistema y han desarrollado técnicas para seguir impunemente delinquiendo. El grado de podredumbre de nuestra sociedad “en democracia” ha alcanzado niveles nunca vistos.

Andrés Montero