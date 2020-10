SEÑOR DIRECTOR

Sospecho que quienes creen manejar la “calle”, aún no caen en la cuenta de que, a lo más, son capaces de fomentar y de activar la violencia, pero no de frenarla. Todos sabemos que antes del plebiscito incluso les convenía detenerla. Pero no lo lograron.

Ignacio Garay P.

Abogado