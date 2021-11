¿Votar por convicción?

SEÑOR DIRECTOR

De cara a la segunda vuelta presidencial, muchos electores no se sienten representados por ninguno de los dos aspirantes a La Moneda, y, por lo tanto, deben tomar la decisión de si emitir su voto en favor de alguno de los candidatos, anular, dejar en blanco o simplemente no sufragar.

¿Si alguien no comparte las convicciones de ninguno de los candidatos y en consecuencia no se siente representado por ninguno de ellos, entonces no debiera darle el voto? ¿Si votase por el “mal menor” o, en última instancia, votase en contra de algo o de alguien, no estaría yendo en contra de sus creencias y convicciones? ¿Acaso tiene algún valor mantener las convicciones propias hasta el final? ¿Y cuál es el valor de ese voto? Son algunas de las cuestiones que debiesen ser consideradas por los electores en estos momentos tan decisivos para el país.

Nicolás Durán

Asistente de investigación de la Fundación para el Progreso