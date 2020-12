¿Y los héroes extranjeros?

SEÑOR DIRECTOR

En estos tiempos de pandemia es frecuente encontrar referencias al personal de la salud, como “héroes”. Se reconoce así al abnegado esfuerzo que muchos de ellos, por meses, vienen desarrollando, arriesgando sus propias vidas.

Echo de menos, sin embargo, un similar reconocimiento explícito a los profesionales extranjeros que vienen demostrando también similares abnegación, competencia y compromiso. Por años, ellos han sido discriminados con barreras de entrada. Me parece oportuno revisar esas medidas porque no resulta fácil entender que quienes fueron considerados no aptos para el cuidado de la salud en tiempos normales, sí lo sean en tiempos de pandemia.

Samuel Arancibia L.