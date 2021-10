Cinco instrumentos que todo pastelero amateur debe tener en su cocina

Todos podemos preparar exquisitos postres y pasteles si nos proponemos hacerlo. Solo necesitamos contar con los materiales adecuados, para que cada vez que queramos comenzar a cocinar algo dulce y delicioso, podamos. No te preocupes, que no se trata de instrumentos complejos ni carísimos, sino que buenos y útiles “chiches”. No nos extrañaría que ya tuvieras más de alguno en tus cajones cocineros.

1. Una pesa digital: A diferencia de muchos platos salados, la repostería es exacta. Un par de gramos puede hacer la diferencia entre una galleta crujiente por fuera y blanda por dentro, y una dura como piedra. Para que siempre tengas las cantidades correctas y no te pases ni te quedes corto, compra una pesa digital. No tiene que ser una muy compleja ni producida, de hecho puedes encontrar alternativas desde los $5.000 que funcionan perfecto.

2. Espátula y batidor manual: Son como el lápiz y la goma de la repostería. Lo más probable es que la gran mayoría de las recetas que prepares necesiten de estos implementos, aunque no lo digan textual. Con la espátula puedes afinar detalles de una cobertura de torta, para que quede lisa, mientras que con el batidor podrás mezclar preparaciones que no necesitan de batidores eléctricos. Son básicos, sí, pero te recomendamos invertir en unos de buena calidad, para que funcionen a la perfección y duren varios años.

3. Batidor eléctrico: De pedestal o manual, lo vas a necesitar para preparar merengues, te ayudará a amasar, y sin duda se convertirá en un aliado para preparar los postres más ricos sin agotar el brazo.

4. Colador o tamizador: Por favor, si una receta dice “harina tamizada”, tamiza la harina. El resultado no es el mismo que cuando simplemente agregamos el ingrediente sin antes colar, pues la contextura será diferente.

Bowls y moldes de distintos tamaños: Los bowls son esenciales para mezclar todos los ingredientes, dejar reposando algunas masas, y para prácticamente todas las recetas. Busca aquellos que tengan bases de silicona, para que no se muevan mientras los usas. Y busca moldes de distintos tamaños y formas, porque algunas recetas están pensadas, por ejemplo, para ejecutarse en moldes de 8 centímetros de diámetro, mientras que es posible que te encuentres con otras de 12 centímetros