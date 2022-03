Maridaje de vinos blancos con Carolina Leiva

Nuevamente en Club Paula Cocina la experta en experiencias enogastronómicas, Carolina Leiva, nos acompaña para enseñarnos todo lo que debemos saber y considerar para disfrutar de un buen vino blanco.

En la clase de este jueves en Club Paula Cocina, quien estuvo a cargo de guiarnos compartiendo todos sus saberes fue Carolina Leiva, experta en vinos y experiencias enogastronómicas. Con ella aprendimos acerca de los vinos blancos, como se comportan en boca y como interfiere el valle en que es cultivado en el producto final.

La clase inició recordando la anatomía de la copa y como es que debemos tomarla para no afectar al vino, lo correcto es desde el tallo o el pie de la copa, nunca del cáliz. Otra de las cosas que repasó fueron los pasos para una buena degustación que son 3: apreciar su color, luego el aroma, para finalizar con la degustación en boca.

Los vinos degustados en la clase fueron 4 provenientes de valles vitivinícolas chilenos, Casa Blanca, San Antonio, Paredones y de Valle del Maule. Carolina pudo explicar que la geografía en donde se cultiva el vino afecta en el resultado final que se obtiene, por ejemplo, si se prueba un sauvignon blanc de Casa Blanca este resaltará por su aroma frutal ácido como el del maracuyá, sin embargo, con uno proveniente de San Antonio podrás notar el aroma salino y en caso del Valle del Maule se puede sentir la mineralidad.

Otro de los mitos que pudimos derribar fueron los entorno a las tapas y corchos. Carolina explicó que un vino blanco no necesita oxigenación ni se decanta porque pierde su aroma, por lo tanto no hace falta el corcho. Los vinos blancos que tienen el formato de la tapa son exquisitos y se disfrutan igual. La salvedad de que lleve o no corcho también lo determina si es un vino de guarda o no. Casa Marin, Casas del Bosque, Corralillo, son algunos que tienen este tipo de vinos. De este modo, se desmiente el dicho de que los vinos blancos deben ser del año.

Si quieres saber todos los tips y conocimientos que aprendimos con la experta Carolina Leiva, te invitamos a que revises la clase y la acompañes con una buena copa de vino blanco.