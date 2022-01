Pídelo por delivery: alternativas para comer rico y sabroso sin salir de casa

Do sushi

Más allá del California Ebi, en Do sushi cuentan con cajas de productos frescos, directamente dependientes de la pesca del día: si no está disponible fresco, no estará disponible en el menú. Conchitas de ostiones, bocados con pescado y unos nigiri de otro planeta. Puedes pedirlo en Uber Eats, Rappi y a través de su sitio web.

Lady Mikka

La gracia de este restaurant, ubicado en Casacostanera por O’brien, es que en su delivery- disponible por Justo y Rappi- puedes encontrar alternativas distintas para todos los gustos. Desde ensaladas a rolls de sushi, picoteos y platos calientes. El envío suele ser rápido y el producto llega bien.

Agostina

Masa integral o común, queso vegano, con o sin lactosa. Ingredientes frescos y deliciosamente preparados. Destacamos su pizza on carne y salsa de ostras, o con camarones y ajo. Aunque se encuentra en los principales sistemas de delivery, sus dueños recomiendan pedir directamente al sitio web.

Margó

Aunque sea difícil de creer, pedir platos de este restaurant por delivery es tan maravilloso como ir al restaurant a disfrutar de su ambiente. La comida llega rica, no se demora más de lo esperable, y las alternativas son todas ricas. Pídelo en Uber Eats.