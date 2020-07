Adiós a las reglas del maquillaje

Hasta hace algún tiempo era pecado mortal usar sombras azules en los ojos, y resulta que el año pasado se instaló como tendencia y muchas personas empezaron a usarla. También decían que si tenías el pelo colorín no podías usar un labial rojo, y ahora no hay nada tan usado como los looks lo más monocromáticos posible. Si algo hemos aprendido en relación al maquillaje gracias a artistas como Isamaya French o a series como Euphoria, es que la clave está en ser libres, en experimentar y en ignorar las reglas. Al menos algunas.

El maquillador Marcelo Bhanu, conocido por romper con los estereotipos de belleza y patrones de maquillaje en su trabajo, nos cuenta a qué reglas deberíamos decirle adiós.

No hay nada que corregir

“Con el paso del tiempo, las tendencias, prototipos estéticos y revoluciones sociales han impuesto cánones o márgenes que obligan a seguirlos para poder pertenecer a un grupo o simplemente para que los demás digan que te ves bien”, asegura el artista, y propone, en primer lugar, quitarles la obligatoriedad a los correctores y a tapar las ojeras.

“Una diferencia de color va desde una peca hasta el vitíligo, que hace unos años era considerado feo y anti estético, pero que desde la irrupción en el mundo de la moda de la modelo Winnie Harlow, se normalizó. Ahora quienes viven con esa condición pueden relajarse con el maquillaje, sin estar preocupadas por emparejar el tono de la piel”, explica Bhanu. Y agrega que muchas otras manchas que antes se cubrían sin cuestionarlo han pasado a ser una marca personal, algo que hace que una persona se vea única.

Aún así, el maquillador dice que hay personas que se sienten inseguras en relación a estas manchas, pecas y ojeras, por lo que, aunque la regla de “corregir” debería quedar guardada en el cajón, no es tan terrible si de vez en cuando la sacamos a dar una vuelta.

Sin límites

La regla de oro siempre ha sido que si vas a usar un labial fuerte, el maquillaje de la zona de los ojos debe ser suave. Y si vas a usar un smokey eye intenso o un delineado potente, usa un labial rosado suave o nude. Sin embargo, “hoy en día todo es posible y lo que uses o no depende de lo arriesgado que seas y de cómo entiendes la belleza”, explica el maquillador. “Antes, era impensado que durante el día usaras los párpados en tonos oscuros y una boca roja definida y llena de gloss, pero ahora puedes hacerlo y nadie tendría por qué decirte nada al respecto”, aclara.

Según Marcelo, la gracia de maquillarse y maquillar está en encontrar lo que a cada persona le funcione y le haga sentir bien consigo mismo, independiente de las normas impuestas durante tanto tiempo. “Lo importante es que no te sientas disfrazada, sino que cómoda y segura”.

Saca el delineador de labios del basurero, lo puedes volver a usar

Cuando pensamos en labios delineados, se nos vienen a la mente imágenes noventeras, como el look de Pamela Anderson en su época de Guardianes de la Bahía. Pero lo cierto es que un buen delineado puede favorecer mucho al resultado final del maquillaje, especialmente si tienes grietas o las clásicas arruguitas que rodean la boca producto de fumar o de la exposición al sol sin protección.

“El delineador funciona como una barrera que ayuda a que el producto que se usa sobre la boca no se desparrame, pero es fundamental evitar que su presencia se note demasiado, por lo que se recomienda que el color del delineador sea lo más parecido posible al del labial que se esté usando”, recomienda.

No importa si no te sabes maquillar las cejas

Qué importantes parecen ser las cejas para el mundo de la belleza y el maquillaje. Es muy cierto que aportan bastante al look final, pero no es necesario pasar horas viendo tutoriales para aprender a maquillarlas, pues si las tienes ordenadas, no hay por qué hacerlo.

Así como las cejas definidas y rellenas están muy de moda por estos días, un look natural nunca va a fallar. Al contrario, va a aportar un toque personal y único. Para llevarlas al natural pero rellenar las zonas donde pueden haber pelones, es recomendable usar algún producto especial para ello, como un pincel biselado con un producto en gel, para hacer trazos cortos en dirección del crecimiento natural del vello.