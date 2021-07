Aprende a hacer barritas de galletas con nutella y marshmellos

Ingredientes:

150 gr de mantequilla

¾ tz de azúcar rubia

¾ tz de azúcar blanca

1 huevo

1 cdita de esencia de vainilla

1 cdita de polvos de hornear

1 y ½ tz de harina

½ tz de chocolate de leche picado

1 tz de nutella

1 tz de mini marshmallows

Preparación:

1. Precalentar el horno a 180 grados y enmantequillar un molde de 20x20 cm.

2. En un bowl poner la mantequilla y ambos azúcares. Llevar al microondas por 30 segundos, revolver, y nuevamente llevar por 30 segundos hasta que esté la mantequilla completamente derretida. Agregar huevo y esencia de vainilla. Mezclar.

3. Agregar harina y polvo de hornear. Revolver y agregar los marshmellos y chocolate picado (puedes guardar un poco de chocolate para decorar al final).

4. Poner dos tercios de la mezcla en el molde y luego una capa de nutella. No importa si no queda parejo. Agregar el resto de la masa en pedazos. Da lo mismo que no quede toda la nutella tapada. Agregar el chocolate que guardaste para decorar. Hornear por 15 minutos y servir.