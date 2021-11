Autobronceantes, una alternativa que también funciona en verano

Para quienes les gusta lucir una piel bronceada, hay excelentes alternativas que no provocan el ya conocido daño solar. Y es que los activos que tienen los autobronceante a nivel del estrato córneo se activan junto a nuestros aminoácidos libres y logran un tostado evitando las peligrosas y muchas veces irreversibles consecuencias de los rayos UV. De ahí que todas las opciones que encontramos tengan un particular olor. “Ese olor se debe precisamente a la reacción química que generan y que luego desaparece junto con la descamación natural de nuestra piel”, dice la cosmetóloga Isidora Cousiño.

Se sabe que aplicarlo no es fácil y que hay que hacerlo cuidadosamente para evitar las manchas que puede dejar si no se hace con prolijidad. Y aunque hay múltiples formas de hacerlo como exfoliando la piel antes, aplicándolo sobre la piel bien seca o hacerlo sobre la piel ya hidratada, lo más importante siempre es tener en cuenta que su uso sobre lentigos (lunares) o melasmas (manchas) hace que aumenten excesivamente su color. “El autobronceante hace que se activan por su nivel de queratosis, lo que significa que si ya tenemos manchas solares y nos aplicamos el producto, nos vamos a ver muchísimo más manchadas. Por eso es importante considerar esto antes de decidir usarlos ya que, aunque parezca extraño, el autobronceante envejece la piel al aumentar la producción de radicales libres, la reseca y la hace perder elasticidad”, dice la experta.

“Aunque hay algunas marcas que incorporan ácido hialurónico dentro de sus ingredientes para dar una sensación de menor sequedad, eso tiene un efecto momentáneo. Los autobronceantes no aportan vitamina D, así que si no hay ninguna exposición al sol, es importante tomar suplementos. Aún así, se recomiendan en moderación”, advierte Isidora Cousiño.

Con todo esto, siempre es mejor un bronceado falso que el provocado por el sol e idealmente usarlo durante el verano, no de año corrido. “Recomiendo que antes de aplicarlo usemos una crema antioxidante en todo el cuerpo para que ayude a evitar el envejecimiento prematuro. Y por último, recomiendo evitar el uso de autobronceante en la cara para no que no se vea tan hiperpigmentada”, dice la cosmetóloga quien entrega algunos de sus recomendados:

- Jergens Natural Glow ($7.000 en Ripley).

- Clarins Self Tan ($30.000 en grandes tiendas).

- Clinique Self Sun ($52.000 en www.clinique.cl o grandes tiendas).

- L’Oréal Sublime Bronze ($6.000 en grandes tiendas).