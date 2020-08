Cinco películas infantiles que todos los adultos deberíamos ver

Grandes héroes (2014). Hiro es un adolescente huérfano que vive con su hermano mayor en una ciudad ficticia llamada San Fransokio (algo así como San Francisco mezclado con Tokio), y que triunfa en el mundo de las peleas de robots ilegales, lo que le trae muchos problemas. Cuando su hermano le muestra su último invento Baymax, no logra llamar su atención del joven, pero luego de una serie de tragedias y aventuras Baymax ayuda a Hiro a descubrir que no todo es lo que parece y que hay personas que, aunque ya no estén con nosotros, dejan una huella para siempre.

Up: Una aventura de altura (2009). Al ver su secuencia inicial, uno podría poner en dudas si esta es realmente una película para toda la familia y no solo para los adultos, pero lo cierto es que Up tiene lecciones para todos, sin importar la edad. Tomen el ejemplo del señor Fredricksen, quien tras enviudar y perder el terreno que ha sido su hogar toda la vida, asume su camino como terminado. Cuando se decide por emprender una última aventura, no solo se asombra al descubrir que los ídolos no son lo que parecen, sino que los verdaderos héroes y mejores amigos están donde menos los buscamos.

Toy Story 2 (1999). Posiblemente la menos popular de las cuatro películas que comprenden esta saga, Toy Story 2 fue hecha para sanar heridas que muchos niños pueden sufrir, pero que además varios adultos pueden estar intentando cicatrizar. El abandono es algo que marca a grandes y chicos, cuyas secuelas desde un punto de vista psicológico pueden permanecer en el tiempo. Pero esta historia nos dice que sí podemos empezar de cero, que si lo necesitamos podemos armar una nueva familia y que el hecho de que alguien nos deseche no significa que no merezcamos amor.

Intensamente (2015). Todos los sentimientos son válidos y para crecer necesitamos ser capaces de experimentarlos todos. Qué importante es entender que la felicidad no es la ausencia de la tristeza o que no tenemos que reprimir emociones como el enojo o la envidia, y que en realidad solo hay que saber mantenerlas a raya. Y lo más importante: para crecer tenemos que aprender a dejar ir aquello que nos amarra al pasado.

Zootopia (2016). Que los zorros son estafadores, los depredadores violentos y los conejos no pueden ser buenos policías. Zootopia es una película que invita a dejar atrás estereotipos asociados a cómo se ven las personas y a las primeras impresiones. En los tiempos que corren, es una buena idea repasarla y hacerse cargo de los prejuicios que tenemos interiorizados.