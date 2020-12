¿Cómo describirías el 2020 en una palabra?

A un día del nuevo año, le pedimos a nuestras lectoras y lectores que hicieran una revisión de lo que fue para ellos el 2020 y que eligieran una palabra o una emoción para describirlo. En las reflexiones que nos mandaron, queda en evidencia que pese a la adversidad, predominó un sentido de lo colectivo –incluso estando distanciados físicamente– y una tendencia hacia el dejar ir actitudes, situaciones, vínculos y comportamientos que no nos acomodaban. Entendimos, además, que en un mundo globalizado, lo que le afecta a uno, le afecta también al otro. Y que somos, en esencia, seres interdependientes. Aquí algunos de los aprendizajes de este año, resumidos en una sola palabra. ¡Feliz 2021 para todas y todos!

ESPERANZADOR

“En toda crisis, y me ha tocado pasar por muchas, sale el lado más humano que a ratos se nos olvida. Aparece la colaboración y nos volvemos a acordar que juntos funcionamos mejor. Y esta vez no fue la excepción. Somos una especie en deterioro, eso es cierto, pero hay destellos de esperanza y el sentido de lo colectivo nos sigue conmoviendo. Mientras eso siga siendo así, quizás podamos sobrevivir”. Inés Gutiérrez (87).

DOLOROSO

“No estamos todos. Murieron amigos, papás y mamás de amigos; estaban enfermos y el Covid no perdona. También se fueron los más pobres, porque hasta para morirse es desigual la cancha. Un año de muchas lágrimas”. Lorena Quiroz (41).

REDES

“Hay un diagnóstico común y es que el 2020 no fue fácil para nadie. Con pandemia y en modalidad virtual, junto a muchas compañeras impulsamos redes de colaboración. Un entramado que se sigue tejiendo. Redes de activismo, de colaboración y de sororidad. Porque las redes son eso y más”. Fabiola Gutiérrez (47).

VULNERABLE

“La pandemia nos ha mostrado un lado de nosotros que pocas veces quisimos asumir, el de ser vulnerables. Sin duda que para sobrellevar esta situación, necesitamos de otros”. Felipe Matamala (35).

APRENDIZAJE

“Poder disfrutar de lo simple y a la vez de lo importante es uno de los tesoros que hemos aprendido a valorar en estos tiempos difíciles como familia”. Mabel Stein (39).

PRIORIDADES

“Después de 16 años viviendo en Santiago, y con limitantes y dolorosas enfermedades producto del estrés, decidí irme de la ciudad en beneficio de mi salud mental. La pandemia me ayudó a tomar esta decisión y a velar por lo que realmente importa. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles”. Carol Muñoz Figueroa (34).

DETERMINACIÓN

“Terminé una relación abusiva y tiempo después, cuando logré recuperarme, en una búsqueda por seguir mis convicciones, denuncié a mi ex pololo por violencia física y psicológica sistemática”. María Muñoz (30).

CRECIMIENTO

“Agradecida de poder vivir cada experiencia de este año con humildad y apertura”. Alejandra Riquelme (40).

REINVENTAR

“Para que la monotonía no termine por aburrir el día, el corazón, la vista y el alma, nos reinventamos con detalles; reinventamos platos, sabores, cariños, lecturas, rincones de la casa. Reinventamos la vida para encontrarle el lado positivo. Así fue el 2020 y, dentro de todo, fue un año lleno de aprendizaje y amor”. Francisca Medina (30)

REFLEXIVO

“Pude apreciar lo que es verdaderamente importante en la vida y priorizar”. Ana Olivia Jorquera (40).

HUMILDAD

“No somos súper poderosos, no podemos controlar todo a nuestra pinta. Me gustaría pensar que de todo esto aprendimos más de la humildad”. Carlos Orellana (56).

DESAPEGO

“Este año se trató del desapego y dejar ir. No solo de lo material, sino que de creencias y premisas. De soltar una idea fija que tenía de mí misma -y que me definía- y aceptar que ahora no sé muy bien quién soy”. Emilia Echeverría (35).

VIVIR

“Nos dimos cuenta que las ganas de vivir están y son fuertes”. Valentina Mery (35).

TEMPESTIVO

“Cuando creíamos que todo era racional, pasa algo sorpresivo, totalmente irracional, imposible de detener y controlar. Nos muestra que vivimos al hilo de la navaja y que no hay seguridad. Dependemos de todos y no somos dueños de nada”. Paola Toppani (79).

MÁGICO

“Hasta ahora no lo conocía y fue el mejor regalo del universo: ser mamá. Y fue un regalo doble, porque la pandemia me tuvo felizmente encerrada con mi pololo, quien vivió de más cerca imposible los nueve meses de gestación. Eso también es magia”. Valentina Vildósola (29)

INTERDEPENDENCIA

“Este 2020 me mostró que dependemos y nos necesitamos unos a otros”. Claudio Araya (41).

CATÁSTROFE

“Así lo definiría porque todo es incierto”. Emily Collio (35).

REFUGIO

“Encontré en mi espacio físico e interior la comodidad, y me di cuenta de que tengo lo necesario para enfrentar la incertidumbre y dejar que pase la tormenta”. Francisca Hosiasson (29)

IMPRESIONADA

“Por ver en la gente la capacidad de reinventarse y adaptarse tanto en lo profesional como en lo personal frente a nuevas situaciones. También impresionada al ver cómo la gente se ayuda en un tiempo difícil tanto por la situación país como por la pandemia”. Nathalie Tilon (35).

PERSPECTIVA

“El 2020 fue un año en que se derrumbaron las ideas que teníamos de cómo eran las cosas y eso nos regaló perspectiva para agradecerlas”. Guila Sosman (43).