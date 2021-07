Cómo hacer creme brulee de té de rooibos

Ingredientes:

–para 5 porciones–

2 1/2 tz de crema espesa (elegir con alto % de grasa)

1/4 cdta de sal

4 bolsitas té rooibos (reemplazable por earl grey)

1 cdta de esencia vainilla

5 yemas

1/3 tz + 5 cdas de azúcar granulada.

Agua hervida necesaria para baño María.

Preparación:

1. Precalentar el horno a 160o. Dejando la rejilla al medio.

2. Llevar la crema y sal a una olla pequeña y calentar a fuego medio hasta que hierva. Retirar la olla del fuego. Agregar las bolsas de rooibos a la crema y dejar reposar por 15 minutos. Retirar las bolsas estrujándolas suavemente y desecharlas. Si quedan hojas de té en la crema, colar y luego devolverla a la olla. Reservar.

3. En un bowl con batidora de mano batir las yemas con 1/3 de azúcar hasta espumar.

5. Calentar nuevamente la olla con crema a fuego medio hasta que esté humeante. Retirar del fuego y agregar la vainilla. Verter lentamente 1/3 de la mezcla de crema caliente sobre la mezcla de yemas, e ir revolviendo constantemente para temperar y no se cocinen las yemas. Verter la crema restante y mezclar.

6. Cocinar la Creme Brulee en el horno a baño María: Para ello disponer los moldes en una fuente para horno y repartir la mezcla en ellos. Llevar la fuente al horno y disponerla sobre la rejilla. Verter cuidadosamente agua hervida dentro de la fuente hasta cubrir 3/4 de la altura de los moldes. Hornear por 30 - 40 minutos o hasta que los centros se sientan levemente firmes. Retirar y dejar enfriar por completo. Mantener refrigerado.

7. Antes de servir espolvorear 1 cucharada de azúcar por cada molde y caramelizar con soplete. Si no tienes soplete, usar el horno en modo “broil” al máximo de To usando la rejilla mas alta sin dejar de mirar para que no se queme.