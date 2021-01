Cómo hacer lomo liso con chutney de papaya

Hace 2 horas

Platos Restauran Bali Hai Revista Paula , La Tercera Periodista: Camila Ossandon Foto: Alejandra González Guillén Santiago; 6 enero 2021

Esta es una receta perfecta para innovar en los almuerzos de la semana, porque es muy fácil y rápida de hacer, la mayoría de sus ingredientes se cocinan juntos en no más de 15 minutos y, sobre todo, es novedosa y fresca. Desde Bali Hai (@balihaichile) nos comparten los ingredientes especiales para sazonar un lomo liso a la sartén y darle un toque completamente veraniego con la papaya. Hay que tener ojo de no despegar la vista del sartén cuando se esté preparando el chutney , porque hay que estar revolviendo constantemente para que los ingredientes no se peguen al sartén ni se quemen. La idea, es que la caramelización sea en el tiempo adecuado para lograr la textura, y si se quiere apurar un poco el proceso, se recomienda tapar la olla por máximo dos minutos para que suelte su propia agua y luego, volver a moverlos con un cucharón.