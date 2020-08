Cómo maquillarte para una fiesta virtual

Dado que no se pueden hacer celebraciones con muchas personas ni mucho menos juntarse por las noches, durante los últimos meses las fiestas y juntas han dado lugar a reuniones por plataformas como Zoom o Meet. Y aunque para salir de la monotonía del look de cuarentena, ese que suele involucrar ropa lo más parecida a un pijama y cara lavada, algunas personas aprovechan estas reuniones de amigos para vestirse con un poco más de producción, lo cierto es que el maquillarse también hace lo suyo. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, es que ciertas técnicas que usamos siempre puede que no se entiendan a través de una webcam. Para que eso no pase y para que lo que hicimos en nuestros rostros se note, será necesario innovar y adquirir algunos nuevos tips.

“Primero hay que considerar que si quieres maquillarte para una celebración a través de redes sociales o plataformas virtuales, hay que aplicar un maquillaje que se vea bien desde lejos, porque no siempre estarás en primer plano en la plataforma de tus amigos y muchas veces serás solo un cuadrado en la pantalla”, dice el maquillador Marcelo Bhanu. “Jugar con colores intensos en estas oportunidades también puede ser una puerta de entrada para que cuando por fin termine el confinamiento te atrevas con tonos distintos a los que solías usar. Delineados gráficos y de un solo color, delineadores en tonos intensos o quizás en neón pueden terminar convirtiéndose en parte de tu rutina si aprovechas estas juntas virtuales para practicarlos”.

Bhanu recomienda también usar brillantinas o glitter en los párpados y delineados, aunque también funcionan bien sobre un labial mate o uno con acabado más cremoso: “Prefiero usar labiales de larga duración porque son más intensos y se pueden trabajar por capas. Sobre esto aplico un poco de pegamento para pestañas y así deposito el glitter sobre el labial, dándole consistencia y densidad”.

“Como estas reuniones se realizan entre amigos o personas cercanas, puede ser el momento ideal para probar distintos colores de labial o nuevas mezclas de colores en sombras”, agrega el maquillador. La luz y la resolución de la cámara son importantes a la hora de cómo se verá el maquillaje en las pantallas de los amigos, por lo que hay que ponerles especial atención. “Aunque usar glitter es una excelente idea, hay que tener cuidado con los iluminadores, especialmente si estás muy cerca de tu cámara y a eso le sumas una luz muy directa o potente ya que tu cara va a carecer de volúmenes y profundidades, e incluso se puede ver sebosa o con brillo innecesario”.