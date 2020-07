Cuarentena en imágenes: “El confinamiento ha tenido altos y bajos”

“El confinamiento ha tenido altos y bajos. Hay días en que todo va bien y otros en los que siento que se ha convertido una tortura el cuestionarme cuándo se va a terminar todo esto.

Y es que mi vida no ha estado nada fácil. En abril, en medio del caos por las cuarentenas, recibí una llamada de mi mamá en la que me contaba que a mi papá le habían encontrado un tumor en el páncreas. Era un cáncer y debía empezar con la quimioterapia. Pensé lo peor (aún lo sigo pensando) y como no vivo con ellos, ha sido muy difícil acostumbrarme a esta nueva realidad. Nunca había tenido a algún cercano con cáncer. Todo esto es nuevo para mí.

Cada momento de esta enfermedad tiene lo suyo. Pero debo agradecer que he tenido amigues que generosamente me compartieron sus experiencias y me enseñaron lo que se venía. Cómo es la quimioterapia, el proceso que vive el cuerpo y su deterioro. Afortunadamente, mi papá está acompañado por mi mamá y mi hermano. Y como están en cuarentena, han podido estar todes juntes.

He podido verlo algunas veces, ya que soy la que se dedica a ir a dejarles la comida y los remedios. En esas pequeñas visitas he podido retratarlo y conversar con él. Pero sigue siendo muy duro saber que hay alguien que quieres que está enfermo y no poder estar ahí a tiempo completo.

En mi casa me he dedicado al teletrabajo, a aprovechar el tiempo y a aprender cosas nuevas. He tomado un taller de escritura, en el que he explorado otras maneras de expresarme. Eso me ha mantenido con la cabeza ocupada.

Constantemente intento no desanimarme, invento proyectos e iniciativas. Aunque muchas veces tengo días en los que no quiero hacer nada. Agradezco enormemente tener trabajo, pero a la vez pienso constantemente en que esta crisis lo que más ha destapado ha sido las grandes injusticias sociales que tenemos en Chile. Incluyendo la precariedad que veo en mis colegas fotógrafes y amigas con familia que están sin proyectos laborales.

Esta situación me ha hecho pensar todo lo que agradezco tener techo y comida. Además de no tener ninguna pérdida familiar, eso es lo primordial. Todo el resto son cosas que van y vienen”.

Catalina Juger (@catalinajuger) tiene 29 años y está viviendo su confinamiento en un departamento en Santiago junto a su pareja, Héctor.