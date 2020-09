Cuarentena en imágenes: “En este encierro siento que los niños han sido los más invisibilizados"

"Desde que apareció el primer contagiado decidimos autoconfinarnos, pese a que en la zona las autoridades decretaron cuarentena obligatoria recién en agosto.

Soy periodista y fotógrafo. Antes trabajaba como freelance para el diario El Llanquihue y realizaba un taller de fotografía en la Universidad de Los Lagos de Osorno, pero desde el momento que partió la pandemia todo se fue a pique, tanto así que me desvincularon de mis dos trabajos.

Mi pareja, en cambio, trabaja desde casa, jornada laboral completa. Ella ha sido quien se ha hecho cargo de nuestra casa desde el punto de vista económico, entonces he sido yo quien se ha encargado de la crianza de nuestro hijo y realizar las labores del hogar: cocina, aseo y las compras.

La rutina en la casa parte cuando despierta mi hijo. Desayunamos a las 9 am, hora en la que Junny ya está trabajando. Después del desayuno hacemos las tareas del colegio. Un poco de aseo y a cocinar. Almorzamos los tres alrededor de las 14.30 horas.

Siempre me ha gustado preparar cosas, desde muy chico. Me gusta porque cocino la comida que me gusta, de la forma que me gusta, con los ingredientes y el sazón que me gusta. Sin embargo, cocinar todos los días un menú diferente y que sea equilibrado hace que esto se vuelva un poco aburrido, pero hay que hacerlo no más.

Además del cuidado y las labores del colegio con mi hijo, existe un espacio importante dentro de nuestra rutina diaria y tiene que ver con disfrutar. Las actividades que más le gustan a Luciano están relacionadas con estar al aire libre.

Aunque acá llueve mucho y las temperaturas son muy bajas, nada es un impedimento para poder disfrutar.

A mi hijo le gusta mucho jugar fútbol, pero lo que más disfruta es con el contacto con la naturaleza, explorar y caminar en el bosque, observar aves. Sabemos que somos privilegiados por poder vivir en el campo y tener un patio gigante, en contraste con muchas familias del país donde debido a la desigualdad del modelo económico, los estragos de la pandemia se profundizan.

En este encierro siento que los niños han sido los más invisibilizados: poco se habla de ellos y de los efectos que esta situación ha tenido en su desarrollo físico, intelectual y emocional.

Nosotros tuvimos la suerte de poder pasar el confinamiento recorriendo el bosque vecino. Empezamos a visitarlo primero una vez a la semana, después día por medio. Ahora vamos todos los días después de almuerzo.

Esto se volvió una rutina necesaria, que hizo que se tornara mucho más sólida nuestra relación y nos ayudó a liberar la ansiedad que provoca el encierro".

Álex Vidal (@imaginario11) está pasando el confinamiento con su pareja Junny Santana y Luciano, el hijo de ambos. Viven en un sector rural de Llanquihue.