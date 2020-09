Cuarentena en imágenes: “Estábamos viviendo una silenciosa pandemia psicológica por este modelo del excesivo rendimiento”

“La cuarentena ha estado llena de contradicciones y matices. Ha sido un tiempo de extrañar cosas muy cotidianas, como esa sensación que sentía cuando caminaba, ese frío intenso en la sombra y ese leve momento de calor cuando llegan los rayos de sol.

Al principio del encierro me mantuve haciendo las mismas cosas que hacía en mi tiempo libre: dibujar, ver películas, hacer listas de música. Quería ser productivo en esta supuesta pausa. Pero cuando el confinamiento se empezó a alargar y los casos de contagios aumentaron, veía cómo las noticias sobre la pandemia eran acompañadas por titulares demasiado alarmantes. Esto me angustió y opté por dejarlas de lado. Y me permitió abrir la puerta a un estado de reflexión.

Antes del confinamiento, solíamos tomar té por la tarde con Paloma y en ese momento nos contábamos cómo estuvo el día. Ahora hay muchas de esas horas de té que dan paso a reflexiones sobre la rapidez de los cambios que estamos viviendo y el impacto que esto tendrá en nuestras vidas más adelante.

Me he dado cuenta de que existe un denominador común en gran parte de mi trabajo, un vínculo entre los entornos urbanos y la naturaleza. Incluso en aquellos espacios propios de la ciudad, intento rescatar elementos de la naturaleza no-domesticada.

Me hace pensar mucho en esta paradoja cultural que tenemos como sociedad moderna; por un lado, los beneficios que nos entrega la naturaleza y, por otro lado, el deterioro de esta misma provocados por la desmesura. Es algo que quiero seguir profundizando y experimentando a través de la fotografía.

Me gusta pensar en quienes construyen una sociedad sin perder su conexión con la naturaleza. En este sentido, apoyo aquellos movimientos de personas que queremos proteger la Tierra, por ejemplo hay mucho por aprender del pueblo mapuche, de su vínculo y respeto con esta.

Muchas veces hemos escuchado “vivimos en una sociedad enferma” y creo que es porque estábamos viviendo una silenciosa pandemia psicológica por este modelo del excesivo rendimiento. La hiperproductividad nos hizo dejar de lado la contemplación de la belleza, la intuición, la espiritualidad y los sentimientos.

Esto tiene mucho que ver con lo que pasó en octubre, donde hubo una reformulación y una reconstrucción social en conjunto.

Pienso que cuando esto acabe será el momento en que como sociedad vamos a volver a definir cuál es la relación que vamos a tener con nuestro entorno”.

Matías Mondaca (@matmondaca) está viviendo la cuarentena con Paloma, su novia, en la casa que comparten en San Miguel.