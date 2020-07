Cuarentena en imágenes: “Siento constantemente la incertidumbre de no saber cuándo se va acabar todo”

“Vivo en un edificio antiguo de pocos departamentos donde hemos generado una comunidad muy generosa, lo que me hace sentir muy afortunada. Esto, sin duda, ha sido fundamental para poder sobrellevar mejor todo este tiempo. Además tengo una vecina que también es fotógrafa y con ella he podido conversar y armar proyectos relacionados a nuestra disciplina.

Un día normal consiste en levantarme temprano, tomar desayuno, ordenar un poco y mover el cuerpo con alguna rutina de ejercicio. De ahí trabajar un rato, almorzar y retomar el trabajo. Después leo o veo una película. A veces escucho las listas de música que he armado o intento mantenerme informada con programas de radio.

Mis sentimientos han ido variando durante el tiempo. Partí por un periodo muy optimista, llena de ideas y proyectos. Pensé en ordenar y editar fotos pasadas, escribir, hacer rutinas de baile, de meditación y cocinar platos más elaborados. Después, por todo el tiempo que ha durado el encierro, me he ido desanimando. Además, lo que está pasando es demasiado complejo y no me permite estar con ánimo todo el tiempo.

Siento constantemente la incertidumbre de no saber cuándo se va acabar todo. Si a uno le dijeran un plazo de cuándo se retomarán las actividades que uno hacía antes, sería más fácil organizar los pensamientos y sentimientos, pero ahora lo único que sé es que extraño juntarme con mi familia, amigos y abrazarlos con libertad.

La pandemia hace que tengas muchas sensaciones distintas. Hay días con más energía y otros en los que cuesta concentrarse por la incertidumbre que todo esto significa. Es como sentir una merma cognitiva.

Sin embargo, el tener más tiempo me ha permitido hacer cosas que antes eran imposibles. He podido leer más y ver películas que siempre había querido mirar con detención. Además, he podido repasar otras que me habían interesado.

Cuando salgo a comprar o a llevarle cosas a mi abuela que vive cerca, me gusta mucho caminar, me sirve para pensar y despejarme. Como voy con mascarilla aprovecho de ir cantando fuerte mientras voy escuchando música. Total, nadie me puede escuchar ni ver”.

Bernardita Bennett (@femmebebe) está pasando su cuarentena en un edificio de Santiago.