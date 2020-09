Cuarentena en imágenes: “Son tiempos de cambio, de reestructuración, de ir armando el puzzle nuevamente"

"La cuarentena ha tenido distintos momentos. Al principio de la pandemia, no noté mucho el cambio ya que mi hijo nació el 30 de noviembre del 2019, en pleno estallido social. Yo ya me sentía encerrada desde mi prenatal y solo salía esporádicamente a hacer algunas fotos o a compartir con quienes quiero.

Es curioso para Iñaki, pero su corta vida ha sido -en general y para la tristeza de los abuelos, tíos y primos- en confinamiento.

Durante los primeros meses estábamos emocional y físicamente cansados. La sensación de angustia, incertidumbre y miedo nos empezó a atacar muy fuerte, al igual que a muchas otras familias. Ahora, con la situación actual más "asumida'', estamos mejor. Cuando miro para atrás, siento que estar en casa ha sido un regalo y lo estoy aprovechando para poder compartir con mi familia.

Valoro enormemente el tiempo en mi casa con mi marido, cuidando y viendo crecer a nuestro primer hijo. Ha sido muy lindo ver cómo se ha fortalecido la relación entre ellos.

Igual como madre primeriza todo es nuevo: estaba muy cansada y alerta a la vez. La entrega física es muy potente. Si bien existen las videollamadas, quería estar cerca de la familia y amigos. Y es que son un apoyo fundamental en este nuevo mundo de ser mamá. Sin embargo, la naturaleza es sabia y es impresionante cómo a uno se le van olvidando las cosas y, finalmente, te vas adaptando.

Antes dormía poco y nada, hasta que mi guagua empezó a dormir mejor y todos empezamos a dormir de corrido. El espacio que giraba completamente en torno a él de a poco se empezó a abrir y ahora logro tener un poco más de tiempo para hacer otras cosas.

Durante estos meses, he ido desarrollando un proyecto personal de cuarentena gracias al curso de fotografía que imparte mi profesora Javiera Infante. El proyecto, junto a mis compañeros, me tiene fascinada. Durante este tiempo, también he logrado ordenar mis archivos fotográficos y he empezado a darle forma a mi nueva página web.

Pareciera que todo empieza a armarse nuevamente.

El encierro ha despertado mi creatividad. Me gusta lo que estoy haciendo. Después de haber retratado paisajes y arquitecturas de otros, ahora mi trabajo fotográfico se ha volcado en el espacio doméstico y familiar. Ha sido interesante no necesitar de grandes paisajes o lugares fuera de casa para hacer fotografías y contar algo.

Estoy realizando distintas escenas compuestas cada una por un multipanel de tres fotografías, hechas sucesivamente en distintos segundos. Al juntarlas arman una sola escena, pero que se ve fracturada, puesto que al unirlas, no calzan. Tal como el fragmentado tiempo que vivimos actualmente. No hay certeza de lo que va a pasar y sólo estamos aquí, esperando.

Nunca imaginé que este escenario tan triste que estamos viviendo empujaría mi creatividad y que esta se convertiría en mi mayor soporte para la evolución de mi trabajo.

Son tiempos de cambio, de reestructuración, de ir armando el puzzle nuevamente".

Verónica Aguirre (@a_ver_a) vive en su departamento, en Providencia, junto a su marido y su hijo Iñaki.