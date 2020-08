Cuarentena en imágenes: “Vivir dentro de una burbuja hace difícil poder visualizar lo que es realmente la pandemia en Chile”

“La cuarentena ha sido un vaivén constante. Un día despierto con el ánimo en las nubes, queriendo hace miles de cosas, pero a medida de que pasa el día empiezo a sentir demasiada ansiedad; me lo quiero comer todo, quiero llorar todo el tiempo, quiero arrancar, para después odiar al mundo y querer quemarlo por completo.

Es parte del encierro sentir que caes en el abismo cuando te sumerges en la tina o te echas a la cama derrotada. Supongo que este vaivén siempre ha sido parte de mí, pero con la cuarentena se acentúa y me veo a misma todos los días luchando contra eso.

Por otro lado, se siente bien estar encerrada en la comodidad del hogar; pasar un invierno enclaustrada sin tener que pasar frío y tener el tiempo para hacer las miles de cosas que había tenido que postergar por el poco tiempo que otorga la vida en la ciudad. Pero esto es desde mi posición de burguesa; alguien con el privilegio de tener el tiempo de vivir en una casa con las comodidades que no todos tienen.

Vivir dentro de una burbuja en una comuna y un barrio donde predomina la tranquilidad, provoca que sea difícil poder visualizar lo que es realmente la pandemia en Chile.

Diariamente siento la ansiedad sobre lo incierto que se ve el futuro. Es por esto que he decidido vivir el presente sin tener muy claro lo que pasa mañana. Esto ha provocado en mí una reinvención interna y que afecta mi percepción del entorno.

Llegué en marzo a Chile, creyendo que las venía a hacer todas, pero a los pocos días nos encierran por quién sabe cuánto tiempo. Ahí me quedé con los crespos hechos. Así que con algunos ahorros que junté en mi estadía en Europa, decidí lanzarme con emprendimientos que nos mantienen activos a todos en la casa. Y os ayudan, sobre todo, para el alma.

Mantenernos productivos hace que no se sienta tanto el pasar de los días.

Una de las razones de por qué volví a Chile fue porque extrañaba mucho mi casa y a mi familia. Así que la cuarentena me vino como anillo al dedo para poder aprovechar cada detalle, cada rincón y momento. Valoro poder estar compartiendo y acompañando a mi madre; he aprovechado mucho de aprender de ella y acompañarnos en la pena que sentimos porque mi padre no está con nosotras.

Extraño poder salir en mi bicicleta al centro y pasear por donde sea. A ratos extraño ver a los amigos y amigas, pero cada vez menos. A la única persona que extraño un montón es a mi padre, que murió hace un año”.

Anna (@apistacchio) está pasando su cuarentena en familia. Comparte una casa grande con su madre, tres hermanas, dos sobrinos y un gato.