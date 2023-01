Datos Paula: Tres imperdibles que recomendamos para esta semana

1. Danza aérea en Plaza de la Ciudadanía

La obra se llama Bird Strike, concepto que alude a las aves que chocan con estructuras aéreas: claro que esta vez no son aves sino bailarines y bailarinas acróbatas, ni son aviones, sino los edificios de la Plaza de la Ciudadanía. De eso va este estreno mundial a cargo de la reconocida compañía estadounidense de danza aérea, llamada Bandaloop, que tiene más de 40 años de trayectoria desde que fue fundada por Amelia Rudolph.

Se trata de uno de los espectáculos al aire libre que se presenta en la nueva edición del Festival Santiago a Mil (@fundacionteatroamil), y que promete sorprender: y no es cliché decirlo. Porque lo que hace Bandaloop es único, al combinar la danza con la tecnología de la escalada en roca, el deporte, el ritual y la conciencia ambiental. La obra, que se inspira en la migración sin fronteras, la anidación y la alimentación de las especies de aves, exhibirá impactantes coreografías de movimiento humano en lo alto de las calles céntricas de la ciudad, con música creada por chilenos.

*Viernes 13 y sábado 14 de enero, a las 19:30 horas, en el frontis del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia. Evento gratuito.

2. Llevar el origami a otro nivel

Hace siete años, cuando Sandra Sigala (@proyecto_grulla) ejercía como profesora de educación diferencial, recurrió al origami para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales y potenciar en ellos una serie de habilidades motoras. Pero al final fue ella la que terminó fascinada: entonces buscó libros, descargó diagramas de internet y vio cientos de tutoriales de diferentes origamistas. Hasta que se convirtió en una. Hoy trabaja 100% dedicada a este arte en papel, elaborando figuras y composiciones variadas con una técnica que sorprende, y con herramientas que ella misma ha creado para plegar las hojas.

“Mi origami más pequeño ha sido una grulla que surgió de una hoja de 0.7 cm”, cuenta Sandra, a quien le encargan figuras en miniatura encapsuladas o para joyería, prendedores, etc. Desde personajes de animé o alguna película o libro. Cuando esa figura no existe o no hay un tutorial – un hada del diseñador Riccardo Foschi o el unicornio de Jo Nakashima–, entonces esta origamista toma diferentes referencias y diseña origamis modulares que dan forma al encargo de sus clientes.

3. La primera novela de Catalina Infante

“Nos asomamos a la maternidad sin ornamentos, al lamento en un cuerpo trémulo y a la resignación ante relaciones resquebrajadas y vidas agotadas. Catalina Infante escribe con una empatía conmovedora, que logra que el estoicismo se torne poético y el tormento se vuelva bello”. Así describe el escritor Mike Wilson a La grieta, la primera novela de Catalina Infante (@catalinainfantebeovic), en la que no solo narra una historia sobre madres e hijas, sino también destapa lo aterradora y misteriosa que puede ser la maternidad: como si fuera el propio recuerdo de una vida que no es la propia.

Hija de una librera y un editor, Catalina Infante ha estado vinculada a los libros desde siempre. Es escritora, editora y magíster en Periodismo Escrito, además de una de las dueñas de Librería Catalonia, y tardó cuatro años en escribir su primera novela en la que, dice, entrega una historia íntima sobre la relación madre hija. Su trabajo literario anterior ha sido reconocido varias veces: escribió sobre pueblos originarios –en colaboración con Sonia Montecino– y estuvo nominada dos veces a los Premios Altazor; su libro Aventuras y orígenes de los pájaros fue elegido entre la lista de honor del Ibby Internacional por la calidad de su escritura; mientras que su cuento Helechos fue nominada a los The Pushcart Prize. Actualmente colabora como periodista en la revista Paula.

*La grieta está publicada por el sello Emecé de Planeta y se encuentra disponible en librerías ($13.900).