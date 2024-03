Datos Paula: Tres panoramas gratuitos para conmemorar el mes de la mujer

1. Exposición de fotografía en el Centro Cultural Palacio La Moneda

Curada por la historiadora del arte mexicana Emma García Krinsky y la fotógrafa chilena María Cristina Alemparte, la exposición Idearios de la mujer y el territorio presenta más de 70 fotografías que se han tomado desde los años ochenta hasta la actualidad, de cuatro destacadas artistas: Yolanda Andrade y Vida Yovanovich, de México; y Liú Marino y Mariana Matthews, de Chile. En dichas obras se pueden apreciar los imaginarios visuales, técnicas y puntos de vista de las autoras, quienes pertenecen a distintas generaciones; así como también los diversos paisajes —rurales y urbanos, íntimos y públicos— de este continente.

En el caso de Mariana Matthews, quien vive y trabaja en Valdivia, el territorio de Chiloé es recurrente en su obra. Nacida en Santiago, cuando niña se trasladó con su familia a vivir a Estados Unidos. Estudió fotografía en la University of Ohio y en 1976 volvió al país. “Desde que llegué a Chile siempre me interesó mucho la isla. En la muestra hay diferentes etapas de este camino que yo he llevado en Chiloé”, dice la fotógrafa, quien en sus últimos trabajos ha explorado el tema de la santería con flora nativa.

Por otra parte, las mexicanas Yolanda Andrade y Vida Yovanovich visibilizan las expresiones populares del 8M en Ciudad de México y la condición de vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad, respectivamente. Con la muestra 27 años, 8 meses, 14 días, que es parte de la exposición, Yovanovich presenta un conjunto de retratos en blanco y negro, acompañados de una selección de breves testimonios que transmiten el impacto de la violencia intrafamiliar y de género tanto en Chile como en México. De esta manera, en la muestra se pueden ver fotografías que dan cuenta de asuntos sociales en los territorios en los que habitan las autoras, así como también de sus propias experiencias siendo mujeres artistas.

Hasta el 26 de mayo. De martes a domingo, de 10 a 19 hrs.

Centro Cultural Palacio La Moneda. Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.

Entrada gratuita.

2. Obra de teatro sobre el Juicio Cóndor en Ñuñoa

Escrita, dirigida y protagonizada por mujeres, la obra ítalo chilena El vuelo de Laura está basada en las investigaciones de la fiscalía italiana a partir de las denuncias de familiares de víctimas y sobrevivientes de la campaña de represión política implementada desde 1975 por los líderes de la inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, conocida como Operación Cóndor.

El montaje cuenta la historia de Tamara, una mujer chilena de 41 años que es citada a declarar en un tribunal de Roma en calidad de víctima de secuestro por parte de las dictaduras militares de Uruguay y Chile. En ese contexto, la protagonista se entera de que fue adoptada y comienza a investigar sobre sus verdaderos orígenes y a intentar reconstruir su historia, cuestionando de paso a su padre adoptivo, un exmilitar chileno refugiado en Italia.

Estrenada en 2023, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, la obra cuenta con la dirección de Liliana García Sosa, la dramaturgia de Daniela Lillo Traverso y la interpretación de Ingrid Isensee y Shlomit Baytelman, entre otros. “Tenemos el deber de contar las historias de nuestros muertos, de aquellos brutalmente asesinados y luego desaparecidos y de aquellos que aún viven y que sufrieron la cárcel, el exilio, y tantas privaciones de derechos civiles y políticos, que les truncaron sus sueños para siempre”, dice García Sosa.

Sábado 9 de marzo a las 20:30 hrs.

Anfiteatro del Parque Juan XXIII. Dr. Agustín Andrade 4120, Ñuñoa.

Entrada gratuita, cupos limitados.

3. Memorias hiladas en el Museo Violeta Parra

A partir de la conmemoración del 8M, el Museo Violeta Parra realizará distintas actividades relacionadas a las mujeres durante todo el mes de marzo, como exhibiciones artísticas, conversatorios, funciones de documentales, talleres y conciertos gratuitos. Como hito principal de esta programación especial, el viernes 8 a las 11 hrs se realizará la inauguración de la obra colectiva Memorias hiladas en la libertad del jardín, un mural textil creado por el grupo de adultas mayores Las Cariñositas, con el apoyo del colectivo Tejedoras de Abrazos.

Se trata de la unión de 876 cuadros que fueron trabajados con técnicas de crochet, palillos y telar por 24 mujeres que componen el club, el que nació a partir del programa del Centro Diurno de Adulto Mayor de Ñuñoa. La obra se presentó por primera vez al público el 8 de marzo de 2023 en el frontis de la Municipalidad de Ñuñoa y desde entonces ha recorrido diversos espacios culturales, como el Museo de Arte Popular Americano de la Universidad de Chile.

Hasta el 27 de marzo. Martes a viernes de 11 a 17:30 hrs.

Museo Violeta Parra. Vicuña Mackenna 37, Santiago.

Entrada gratuita.

4. Bonus track (no gratuito): ciclo de directoras en CCC

Óperas primas de directoras chilenas y extranjeras de distintas generaciones, es lo que estará exhibiendo durante este mes en el Cine CCC. El ciclo, titulado Las primeras, se originó para dar visibilidad a “artistas con una trayectoria increíble (…) directoras que son una inspiración gigante para quienes sueñan con hacer cine y creemos que eso es importantísimo, pues en las universidades aún no son nombres para estudiar”, dice Francisca Lizana, programadora y productora de CCC.

“Creemos que, en el caso de las directoras más jóvenes del ciclo, son artistas que proyectan una carrera muy prometedora”, agrega Francisca. Un buen ejemplo de ello es la británica Charlotte Wells, quien a los 34 años estrenó Aftersun, una de las películas de las que más se ha hablado en el último tiempo, y que se exhibirá en CCC el sábado 23 de marzo a las 20:30 hrs.

Entre otros filmes, el ciclo mostrará clásicos como La ciénaga, de la argentina Lucrecia Martel (sábado 18 de marzo) y Boys don’t cry, de la estadounidense Kimberly Peirce (viernes 15). También se exhibirá Hard goodbyes my father, de Penny Panayotopoulou (viernes 8). “Nos hace mucha ilusión porque el cine griego es algo muy ajeno aún en nuestro país, así que nos pone muy contentas la posibilidad de que la gente venga y lo vea”.

Programación completa en www.instagram.com/cineccc

Entradas a $4.000, 2x1 para vecinos, estudiantes y tercera edad comprando de forma presencial antes de la función.

Raulí 581, Santiago.