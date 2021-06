De compras en Cyberday

Del 31 de mayo al 2 de junio se vivirá un nuevo Cyberday, y de seguro muchos chilenos estarán frente a sus pantallas de computadores, tablets o celulares tratando de “cazar” la mejor oferta de las más de 600 marcas que participarán este 2021.

Un evento que cada año, y pese a la pandemia, ha sido más exitoso. Solo en el 2020, y según cifras entregadas por la Cámara de Comercio de Santiago, hubo ventas estimadas por US $368 millones, producto de más de 4 millones de transacciones a nivel nacional, el doble de lo registrado en 2019. El crecimiento de los montos en pesos, en tanto, llegó al 53% real, con cifras de tres dígitos en el caso de las categorías de bienes y contracciones en algunas áreas de servicios que se mantienen fuertemente afectadas por la pandemia, como el turismo y sus actividades relacionadas.

“A esto se suma que entre 2019 y 2020, el e-commerce del país se expandió a 50%, de US$3.260 millones a US$4.889 millones. Así, en cinco años, y gracias al empuje del año pasado, las compras en línea apuntaron un alza de 234%. En este contexto es de esperar que los eventos tipo ciberday se incrementen junto al mercado”, señala Erick Gonzales Del Carpio, gerente de la Unidad de Negocio de Seguridad de Grupo Datco.

Todo indica entonces que este nuevo certamen de compras será nuevamente exitoso. De hecho, más del 70% de las personas que compran en este tipo de fechas vuelven a hacerlo, y no solamente eso, sino que además amplía cada vez más sus opciones de compra.

Según un estudio realizado el año pasado por Google y la consultora Kantar, los chilenos y chilenas han experimentado cambios a la hora de comprar en internet. De ellos, el 85% reconoció haber adquirido al menos una vez en una nueva categoría durante la pandemia, incorporando áreas tales como: alimentos, bebidas y productos para limpieza (30%), indumentaria y/o calzado (19%) y TV, audio, electrónica y computación (14%).

De la amplia oferta de productos que se ofrecen en esta venta virtual, los consumidores nacionales tienen sus productos favoritos: notebook y todo tipo de tecnología, línea blanca, zapatillas, bicicletas, vestuario y accesorios.

Sobre este nueva jornada del comercio electrónico, Erich Philipp, experto en e-commerce y Ceo de AppAR manifiesta que: “Los chilenos se van a beneficiar mucho más en este Cyberday, solo por el hecho de que la pandemia aceleró todas las transacciones tanto en plataformas comerciales como en las de servicio. También hay que pensar que actualmente las personas no solo están comprando desde una página web, sino que a través de cualquier teléfono celular, por lo que la facilidad que se tiene para adquirir es mucho más instantánea”.

Compra segura

Las ofertas previamente anunciadas son esperadas con ansias por los consumidores que se dedican a buscar precios convenientes para sus bolsillos. Por eso, el Cyberday se vuelve muy atrativo no solo para los consumidores sino también para los hackers. “Lo más importante para prevenir ser víctima de un ciberdelito es poner atención a los pequeños detalles, como una URL mal escrita o un correo electrónico con un link dudoso. Muchas veces pasa que con la adrenalina de comprar primero las personas no leen con detalle el nombre del sitio web y no se percatan que hay una letra de diferencia y pinchan un link que los conduce a una página falsa que simula la original”, advierte Julio Briones, consultor de Ciberseguridad en IT- Talent.

Al respecto, Erick Gonzales Del Carpio, señala que es importante revisar los aspectos mínimos de seguridad antes de hacer una transacción en línea o verificar que se trata de un sitio seguro guiándose por al candado que aparece en la barra de direcciones en el explorador de internet que usemos. “No está de más revisar que información se muestra al hacer clic sobre este candado para validar la vigencia de los certificados de seguridad y al menos tener un indicador de que el sitio cumple con la formalidad de que nuestros datos viajarán seguros”, explica el experto, quien además entrega acá otros consejos:

1. No realizar la primera compra en línea durante esta fecha: Últimamente han aparecido sitios web que cumplen con las características de un sitio formal, pero que en fondo son creados para realizar estafas, concretamente, reciben el pago pero nunca entregan los productos, por tanto, si no estamos seguros de la reputación de un sitio es preferible no realizar la compra aun cuando el precio o descuento sea muy llamativo.

2. No abrir vínculos desde los mails de publicidad: Si bien hay muchos que incluyen descuentos u ofertas, también es una táctica que utilizan los atacantes para incluir vínculos a sitios falsos que buscan capturar datos personales y credenciales de acceso. Este tipo de ataques relacionados a campañas de Phishing son las que actualmente han generado mayor cantidad de estafas o robos de credenciales.

3. Nunca entregar datos bancarios o de tarjetas a supuestos ejecutivos vía telefónica: Durante estos días habrán muchos intentos sospechosos de captar clientes o resolver problemas en las compras, dado esto, los atacantes pueden aprovechar la necesidad de realizar una devolución o resolver algún problema con la compra haciéndose pasar por ejecutivos de las tiendas en línea. Si se llegase a tener llamadas de este tipo, nunca se deben entregar datos personales, que se supone que la tienda ya tiene, y mucho menos datos de tarjetas de crédito o cuentas bancarias.

5. Realizar las compras desde una red segura: A pesar de que pueda parecer un tanto exagerado, es mejor realizar compras y transacciones en línea desde la red de la casa o de algún lugar seguro. Cuando estamos conectados a una red wifi pública o de un café tenemos el riesgo de que esta haya sido intervenida y que los datos que usamos para realizar las compras sean visibles para los atacantes.