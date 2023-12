Del torno al horno: tres Datos Paula sobre cerámica

1. Exposición gratuita en Recoleta: Engranajes cerámicos

Durante los últimos tres años, el artista cerámico Lucas Nicolao ha exhibido su trabajo en Francia, Italia y España. Fue finalista del premio Internacional Cerco, un reconocimiento que entrega la Asociación de Artesanos de Aragón y para el año que viene proyecta una residencia en un instituto de investigación cerámica ubicado en Dinamarca.

Argentino radicado en Chile, la exposición Engranajes cerámicos -que se inaugura este sábado en Centro Cerámica- será la primera vez que muestre su obra de manera individual en el país, y lo hará de la mano de Álvaro Renner, diseñador que ha desarrollado su carrera principalmente en el escenario de la moda y ha diversificado sus formas de expresión en distintas plataformas artísticas.

Esta fusión del trabajo de ambos da como resultado una serie de obras que integran la escultura cerámica con materiales ornamentales. “A través de la escultura cerámica se pueden construir estos sistemas de partes interrelacionadas que operan en conjunto como un engranaje. Eso convive con elementos de la cotidianidad urbana como elásticos, cadenas, objetos, triángulos, marcos. Tanto desde la escultura cerámica como desde el montaje, está en juego la posibilidad de que diferentes elementos puedan convivir entre sí de una manera armónica y que permitan un funcionamiento y un cierto equilibrio de cosas que en principio parecerían de diferentes órdenes”, explica Nicolao. “Es una metáfora social, una manera de comunicar un mensaje y reforzar esta idea de sinergia y de posibilidad de que algo se constituya como un engranaje y que funcione”, agrega.

Centro Cerámica, Puma 1180, Recoleta. Inauguración: sábado 16 de diciembre, de 17 a 21 hrs. Se puede visitar hasta el 23 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 17 hrs.

https://www.instagram.com/nicolaoceramics/

https://www.instagram.com/alvaro.renner/

2. La internacionalización de Amorfo Cerámicas

A la diseñadora industrial Paulina Lorca, dueña de Amorfo Cerámicas, la habían invitado en años anteriores a participar del mercado de arte independiente londinense DIY Market. “Gracias a las redes sociales, en el circuito del arte independiente y la cerámica nos comunicamos con colegas de otras partes del mundo. Así llegue a conocer esta feria, un mercado enorme lleno de personas creativas muy talentosas”, cuenta Paulina.

Por la distancia y la inversión que significaba, Paulina había descartado la opción de viajar para presentar sus obras en Inglaterra, hasta que este año, considerando que su marca está en una etapa más estable, se decidió a participar. “No fue fácil mover 80 kilos de cerámica a Londres, pero se logró y estoy muy contenta de haberlo conseguido. No solamente por visibilizar mi trabajo en una ciudad donde el circuito del arte es enorme, sino también por tener la oportunidad de conocer a colegas que admiro profundamente, ver sus piezas en vivo, muchas personas que me inspiraron también para hoy hacer lo que hago”, explica.

Amorfo nació en 2016, cuando Paulina egresó de la universidad, se equipó de materiales y comenzó a explorar de manera autodidacta y a vincularse con artesanos que habían trabajado con cerámica. “Es un material demasiado diverso y fue eso lo que me enamoró. Vi mil posibilidades de crear en ella y no me equivoqué”, dice.

Hoy tiene más de 26 mil seguidores en Instagram (@amorfo.ceramica) y tanto en su página web como en ferias y mercados vende sus obras: contenedores, tazones y loza, cuya particularidad son los acabados irregulares. De hecho, su slogan es “celebrando lo irregular”. Aunque sus piezas no siempre son amorfas -como dice el nombre de la marca- al ser hechas a mano con técnicas artesanales, nunca son idénticas una a la otra, a diferencia de la fabricación industrial. “Para mí, ese es el valor de la pieza. Por otro lado, celebrar lo irregular es también celebrar la diversidad, en todo aspecto, no solo en formas sino también en las personas”.

https://amorfoceramicas.com/

3. Workshop: ven y pinta tu taza

Fue la ansiedad que le provocó el encierro pandémico lo que llevó a Alexandra Navea, relacionadora pública de Quilpué, a buscar cursos de alguna actividad manual que la ayudaran a mejorar su salud mental. Así llegó a un taller de cerámica gres en Viña del Mar. Aunque no tenía la intención de comenzar un negocio -de hecho, tenía otro emprendimiento con el que vendía ropa-, empezó a subir fotos a su Instagram personal de las piezas que hacía para ella y sus amigas y notó que había un alto interés.

Así creó Nenita Cerámica, y le puso así en honor a su abuela, que se llamaba Eliana, pero la apodaban Nenita. Vende principalmente tazones, que también pueden ser utilizados como pocillos, joyeros o bowls, y desde octubre ha incursionado en los workshops, en los que ya han participado aproximadamente 30 personas.

¿En qué consiste? Alexandra hace la taza de cerámica, a la que se le puede agregar una frase (opcional) y las asistentes al taller la pintan y decoran a su gusto. Incluye la pieza en estado de bizcocho, todos los materiales para trabajar en la clase y la horneada de la final. “Decoro todo bonito, preparo un coffee break delicioso y pongo música relajante. La idea es vivir la experiencia para las alumnas que están buscando lo mismo que yo busqué: relajarse, distraerse y desconectar”.

El taller dura desde tres horas, tiene un valor de $35.000 y hasta el momento se lleva a cabo en Quilpué, Región de Valparaíso, una vez al mes. Desde 2024, comenzará a funcionar también en Santiago.

https://www.instagram.com/nenitaceramica/