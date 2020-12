El fantasma de la graduación que no fue

Cuando Karina (23) recibió su título de relacionadora pública por email sin previo aviso, sintió una profunda desilusión al cerrar un ciclo tan importante de su vida de esta manera. No imaginó que la pandemia iba a extenderse más de diez meses y con ello, ver postergada su ceremonia de graduación.

En Chile, el Ministerio de Educación estableció el protocolo Nº2 de Coronavirus Covid-19 para reuniones en instituciones de educación superior. Según esta normativa, se recomienda realizar las actividades académicas bajo la modalidad de videollamadas, sin embargo, no define un protocolo específico para eventos masivos como un acto de fin de año.

En este contexto, el 2020 no ha sido fácil para la comunidad educacional. Al inicio de la pandemia el Minsal anunció la suspensión de clases presenciales de manera indefinida hasta nuevo aviso. Según la UNESCO, en abril de este año cerca de 186 países cerraron sus establecimientos educacionales en sus distintos ciclos formativos: básica, media y superior.

Karina, como muchas estudiantes, añoraba tener un acto simbólico de su licenciatura con los respectivos protocolos de prevención. “Yo esperaba tener mi titulación, probablemente con las medidas de precaución necesarias y lo que eso implica, un aforo reducido, mascarilla, distanciamiento social, pero no lo que recibí en mi correo”, afirma. En la misma línea añade que: “Mis compañeros que terminaron antes sus prácticas alcanzaron a titularse, pero nosotros nada. Tenemos como posible fecha febrero, pero no es seguro”, concluye. Aunque sabía que su titulación no sería como la de otras generaciones, esperaba algún tipo de cierre formal del proceso de formación que vivió cuatro años.

De la misma forma, Yamilet (23), con mucha angustia y nervios, defendió su grado vía Zoom. Era la última prueba para licenciarse como fonoaudióloga. Preparó la teleconferencia con anticipación, ocupó la sala de estar y encendió la cámara para culminar su experiencia universitaria. “Rendí mi grado frente a una pantalla y mi profesor me dijo que aprobé, eso fue todo” concluye. De hecho, recuerda que: “Solo nos enviaron la información para hacer el trámite de título vía webmail y nada más”.

La psicóloga clínica Patricia Orellana, del Centro de Terapias para el Comportamiento, comenta que: “Durante la formación académica se crean vínculos emocionales importantes para el desarrollo personal del alumno, con una graduación online se pierde el intercambio de experiencias significativas”.

La graduación como ritual quedó en el pasado y está sujeta a cambios debido a la emergencia sanitaria. De hecho, esta nueva realidad de ceremonia virtual será un hito para el Colegio Malvina de Concepción. El profesor de inglés Eric Muñoz quiso hacer algo distinto y que sus alumnos tuviesen un cierre de año emotivo. “Haremos un streaming con una presentación grabada, ya que fuimos recopilando videos de alumnos y profesores para recrear los discursos y crear esta puesta en escena”.

Además, a través de WhatsApp se coordinó con cada uno de los alumnos para que dijeran “presente” en su última pasada de lista escolar. “Seguimos recibiendo videos para subir el material final a la plataforma y ser la primera graduación de este tipo. Queremos que nuestros alumnos vivan este proceso aunque sea desde sus casas, para que estén contentos” concluye.