El poder estético de la seda

Originaria de China, se trata de una fibra natural que se obtiene del hilado generado por distintos tipos de gusanos y cuya principal característica es su suavidad y brillo. Hasta hace poco su uso se limitaba a la ropa, pero desde hace un par de años se ha transformado en una gran aliada a la hora de dormir.

Stefania Porzio (31), fundadora de la cuenta en Instagram @Esderulos, hace cinco años compró su primera funda de almohada de seda y vio los cambios al día siguiente. “No tenía marcas de almohadas en mi cara. El pelo ya no se me anudaba tanto y estaba con menos frizz”, cuenta. Hoy ya no sale de su casa sin sus fundas y olvidó por completo el algodón tradicional de las sábanas.

Y es que una de sus propiedades tienen que ver con que reduce la fricción, lo que ayudaría a reducir la presión sobre la piel y así ayudar prevenir marcas que puedan causar arrugas y a combatir infecciones como el acné.

“La seda tiene varias propiedades antimicrobianas, donde ni las bacterias ni los ácaros se alojan en ella, entonces ayuda a mejorar cuadros de acné. Además, es termorreguladora, no se calienta ni enfría”, explica Francisca Daza, dermatóloga de la Clínica Alemana. Daza también la recomienda para quienes quieran prevenir arrugas, en especial para quienes duermen de lado. “Aunque no se marca la tela, lo ideal es dormir boca arriba”, agrega.

¿La calidad?

“En el mercado hay mucha oferta, en páginas asiáticas hay millones, pero hay que tener ojo en la calidad. Incluso, hay de distintos tipos de seda, en mi experiencia la mejor es la mulberry o de morera, que tiene un estricto proceso de producción que permiten tener tejidos más suaves, fuertes y finos”, explica Isabel Margarita Illanes, quien en búsqueda de su propia funda - y tras probar varias- importó a Chile fundas y antifaces bajo la marca Amber Dresscode.

Stefania Porzio, de @Esderulos, cuenta que ha probado seda y satín. Para ella, al menos para el pelo, el efecto es similar. “El satín es sintético y por ende mucho más barato, en mi caso para el frizz del pelo he notado el mismo efecto”, dice.

Pelo, cara y una aliada para dormir

Pelo hidratado: tanto las fundas como los turbantes ayudan a mantener el pelo sin nudos, limpio por más tiempo y en el caso de las crespas, con los rulos más definidos. Porzio explica que la “gorra” es recomendable solo para pelos crespos, en liso no hay grandes diferencias.

- Rostro descansado: Dormir sobre este tipo de fundas de almohada ayuda a mejorar la apariencia del rostro ya que no dejan marcas e incluso podrían tener un efecto antiaging.

- Conciliar el sueño: los antifaces de seda ayudan a generar oscuridad, y por ende inducir el sueño, de ahí que sean una ayuda natural para conciliar el sueño. Por sus propiedades, las mascarillas son suaves, transpirantes y logran un efecto calmante.

¿Dónde y cuánto?

Antifaces y funda de almohada de seda en cuatro tonos, $20 mil y $35 mil, respectivamente en https://www.instagram.com/amber_dresscode/

Fundas de almohada de satín, $9.990 en www.esderulos.cl