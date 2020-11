El sol, ¿un aliado anti acné?

Cuando el problema del acné es muy fuerte, algunas personas buscan remedios y soluciones en todas partes. La dermatología, cosmetología y medicina natural se vuelven aliados, pero también lo hacen las estrellas. O al menos la más importante para el planeta: el sol, ya que se cree que seca los granos y mejora el aspecto general de la piel, pero ¿es saludable aprovechar este beneficio?

“Por efecto de la radiación ultravioleta el sol genera un efecto de micro peeling y una baja en la inmunidad local, lo que disminuye la inflamación. Esto se visualiza en lesiones menos enrojecidas y no tan irritadas”, dice la dermatóloga Carla Muñoz (@dra.carlamunoz_dermatologa).

El problema es que la exposición al sol, así como trae beneficios generales como un aumento en la vitamina D, por ejemplo, también arrastra efectos secundarios no menores, como las manchas, lo que en el caso de las pieles con acné es aún más importante. “Cuando la piel se inflama por cualquier cosa, como por el acné, se genera una condición llamada hiperpigmentación post inflamatoria o HPI. La radiación solar activa al pigmento oscureciendo la zona, por lo que aquellas áreas con HPI que ya estaban pigmentadas se volverán más oscuras y marcadas”, explica la dermatóloga.

Por otro lado las personas con acné por lo general no usan mucho protector solar en el rostro por temor a que resulte comedogénico o que su textura agrave el estado de la piel. Carla Muñoz asegura que aunque hace algunos años esto era un temor fundado, en la actualidad existen alternativas específicas para estas personas: “Hay una amplia gama de protectores solares en textura gel, toque seco o similar, que están diseñados para pacientes con piel grasa o acneica. Incluso hay algunos con principios activos que ayudan a disminuir la producción de sebo de la piel durante su uso y que además tendrían una función terapéutica”.

¿La piel grasa envejece mejor?

La exposición desprotegida al sol por parte de quienes tienen pieles grasosas también suele estar relacionada a la creencia de que este tipo de piel envejece mejor que la piel seca, ya que se arruga menos con los años y que, por ende, no requiere de mayor preocupación por del daño de los radicales libres generados por los rayos ultravioleta. Pero esto es un mito que incluso podría provocar mayor daño entre quienes lo creen. Así lo asegura la dermatóloga Carla Muñoz: “La piel grasa no está más protegida de los efectos nocivos de la radiación solar, por lo que debe protegerse igual. El beneficio de las pieles grasas es que no presentan tanta sequedad y tirantez, por lo que tienden a hacer menos arrugas, pero todas sufren efectos del fotodaño”.

“Todas las personas tienen que protegerse siempre de la radiación solar, especialmente aquellas con condiciones inflamatorias que pueden desarrollar HPI, que empeora con la radiación”, explica la experta en el cuidado de la piel, y recomienda usar SPF mayor o igual a 30, reaplicar cada 4 horas o después de un sudor profuso, tras haberse metido al agua o luego de limpiarse o frotar el rostro.