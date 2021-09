En clave ayurveda

Paula 1145. Sábado 12 de abril de 2014.

En un pequeño bol, Marco Turu (32 años) mezcla polvos de avena, amla –berry de la India similar al maqui– y extracto de semilla de cilantro, que disuelve en agua de rosas y leche de vaca hasta lograr una pasta homogénea. No se trata de una de sus tantas recetas de cocina saludable con que se dio a conocer en 2008, cuando fundó el blog The Green Bakery, donde mostraba sus preparaciones de platos salados y repostería libres de azúcar, aceites hidrogenados y gluten, la tríada, según él, responsable de enfermedades modernas como la diabetes y la obesidad. Esta vez el escenario no es una cocina, sino el living de mi casa, a donde Turu llega con una maletita con frascos que contienen aceites de sésamo, almendra, argán y coco, entre otros, y bolsitas con polvos de plantas medicinales indias. Con esos ingredientes elabora mascarillas faciales ayurvédicas, a lo que está dedicado desde hace un mes y medio, cuando llegó de Coimbatore, ciudad ubicada en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India, donde durante seis meses estudió esta milenaria medicina.

Ese viaje puso pausa a los seis años en que Turu, de profesión publicista, estuvo dedicado a la cocina y a su blog. Además, durante todo ese tiempo investigó para dar con un sistema de alimentación que lo hiciera sentir realmente bien física y anímicamente. Fue así que se hizo vegetariano, volvió a comer carne, pasó por la dieta del genotipo y la macrobiótica y, entre ensayo y error, dio con su propia fórmula, una "arquitectura nutricional" basada en el principio de "construir tu casa con los mejores materiales", cuyo fundamento es evitar los alimentos procesados y cocinar personalmente lo que se va a llevar a la boca. La ayurveda es otro paso en esta búsqueda.

La ayurveda es la medicina tradicional y oficial de la India. Su etimología, proveniente del sánscrito, significa "ciencia de la vida" (ayu: vida y veda: ciencia). Para convertirse en médico y tratar a pacientes, se debe estudiar cinco años y medio en la universidad. Pero también existen centros para iniciarse en la disciplina. Para la ayurveda todo el universo está constituido por cinco elementos: aire, éter, tierra, fuego y agua. La fusión de estos forman tres energías fundamentales del cuerpo o doshas: vata, pitta y kapha. "De acuerdo a la ayurveda, la salud es el balance entre estas tres energías", explica Turu.

El semestre de Marco se iniciaba diariamente con sesiones de yoga, para luego pasar a la teoría y la práctica de la ayurveda. Aprendió sobre nutrición, propiedades de hierbas y plantas con las que se elaboran medicinas, composición de los tejidos del cuerpo, y masajes faciales y corporales para equilibrar las energías.

Recostada en un mat de yoga, y mientras suena música de relajación, durante cuarenta minutos, Turu masajea mi rostro de forma enérgica, pero suave, en distintos puntos de mi cara con una alquimia de aceites que él mismo elabora. Luego aplica la mascarilla que deja actuar por diez minutos. Finalmente rocía agua termal para refrescar el cutis de la oleosidad de los aceites. El ritual es tan relajante que es imposible no dormitar a ratos. La piel queda suave y tersa. Esa noche dormí profundamente y me acompañó una sensación de bienestar.

Tal como la mascarilla que aparece en la fotografía, es a la que se sometió la periodista Bárbara Riedemann.

¿Cómo es que los masajes faciales ayudan al bienestar?

En los masajes trabajo con los puntos marma, es decir, puntos energéticos que conectan lo físico, con lo mental y lo emocional. Al masajearlos se desbloquea la energía y se vuelve al equilibrio. Todos tenemos desequilibrios, que son los que nos enferman o causan estados de estrés y ansiedad. El masaje desbloquea y, a la vez, relaja, produciendo una mejor disposición anímica.

¿Cuál es el efecto tópico de estas mascarillas?

Te doy un ejemplo: la concentración de arrugas en una zona indica que allí la energía no está fluyendo. El masaje estimula la circulación, responsable de nutrir los tejidos para regenerar las células y mejorar el tono y la calidad de la piel. La mezcla de aceites tiene, a la vez, potentes efectos regeneradores y antioxidantes. Preparo las mascarillas con aceites de argán, almendras y sésamo, entre otros, ya que, según la ayurveda, estos calman la energía de pitta, que es la energía que predomina en la piel y es la responsable de darle brillo y vitalidad.

¿Por qué decidiste dejar la cocina para dedicarte a la ayurveda?

Con la cocina lo único que puedo aportar son recetas. Con la ayurveda puedo, además, involucrarme no solo en la alimentación de las personas, sino que en sus hábitos de vida, porque la ayurveda es una disciplina que lo integra todo. Más que una medicina, es una filosofía de vida, que te hace consciente de las herramientas que uno mismo tiene para alcanzar el bienestar. Por ejemplo, si tienes frío, te dan ganas de tomarte algo caliente. ¡Eso es ayurveda!

"En la ayurveda cada persona tiene necesidades distintas. Lo que para una persona es alimento, para otra puede ser veneno. Por eso, no existe una dieta ayurvédica. La ayurveda toma en cuenta la salud del agni o fuego digestivo –que es la capacidad que tenemos para digerir los alimentos– y el mejor alimento para mantener su equilibrio es algo que ojalá esté cocinado porque es más fácil de digerir. Por eso es importante no caer en las religiones alimentarias, como el crudivorismo, por ejemplo, pues suprimen alimentos con nutrientes esenciales. La idea es comer sano y eso implica alejarse, lo más posible, de la comida procesada, que está llena de químicos y sustancias adictivas", dice Turu.

¿Qué lección te deja la ayurveda?

No hay nada más sabio que para la ayurveda existen tres causas de la enfermedad: el mal uso del intelecto, de los sentidos y el paso del tiempo. ¡Solo esas tres cosas te enferman! Si estamos más conscientes de aquello, estoy convencido que todos tendríamos una mejor calidad de vida.

El próximo paso de Turu es estudiar las propiedades de la botánica chilena. "La medicina de la ayurveda funciona en las personas de la India porque están en un clima determinado y se alimentan de una manera específica. Mi objetivo es aplicar sus principios con nuestras hierbas nativas", dice.

