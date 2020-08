Erradicando a la machista: No seas niñita

Soy la única mujer de cuatro hermanos, todos muy seguidos. De niña, siempre compartí los juegos con ellos y como era minoría, casi todo el tiempo tenía que adecuarme a lo que ellos querían jugar. Y no lo digo en tono de reproche, me encantaba hacerlo. Vivíamos en una casa con un patio grande y recuerdo tardes completas corriendo, subiéndonos a los árboles y haciendo guerras de espadas con los palos de los arbustos. Recuerdo también que ellos me trataban como una más, no había ninguna diferencia. Sin embargo, cuando alguno se pegaba y terminaba llorando, o cuando alguno no se atrevía, por ejemplo, a saltar de un lugar alto, los otros reaccionaban diciendo: “no seas niñita”.

En ese momento nunca me llamó la atención, incluso creo que lo más probable es que yo también lo haya dicho sin pensar que detrás de esa frase está la idea de que las mujeres somos más débiles que los hombres. Se trata de una de las tantas frases que escuchamos una y otra vez desde niñas hasta adultas, y que están tan normalizadas que a veces incluso terminamos creyendo que son verdad.

Así me pasó a mí, nunca lo cuestioné mucho y lo seguí repitiendo hasta que nacieron mis hijos. Tengo uno de 6 años y una de 4. Hace unos días escuché al mayor decirle esa frase a su hermana cuando ella lloró porque se pegó al saltar en la cama. Le pregunté por qué le decía eso y él no le dio importancia. Después de mucho insistir, me dijo que lo había escuchado en un programa de YouTube que siempre ve.

Hay quien puede decir que esto es solo un pequeño detalle sin importancia, pero yo –a pesar de que por años lo normalicé– hoy digo que no es menor. Quizá porque ahora que se lo dijeron a mi hija, me remeció más fuerte. Y es que son acciones como esta las que nos delatan y nos ponen frente a frente ante una sociedad sexista llena de micromachismos. Detalles que nos indican que aún hay quienes creen que las mujeres somos el sexo débil. Y pienso que si seguimos dejando pasar esto como un simple detalle, seguiremos perpetuando las falsas creencias de que ser débil es sinónimo de ser mujer.

Cuando se habla de machismo es común que muchos lo asocien a situaciones evidentes como los malos tratos o la violencia, pero no solo eso es machismo. Cuestiones pequeñas que vivimos a diario como la frase “no seas niñita” a veces pasan inadvertidas, pero eso no significa que sean menos dañinas que las otras. Especialmente cuando se trata de niñas y niños que están creciendo y formando su idea del mundo en el que vivimos. Las situaciones machistas, la violencia de género y las grandes desigualdades empiezan por cosas pequeñas y está en nuestras manos poder derrotarlas.

Creo que es importante que erradiquemos estas prácticas primero nosotras y luego que hablemos de esto con nuestras hijas e hijos. Ese día, por ejemplo, les expliqué a los dos juntos que eso que vieron en YouTube no está bien, que al repetirlo están suponiendo que las mujeres somos más débiles. Pero también les hice hincapié en que sentir miedo y llorar es normal y que no tiene que ver con si eres hombre o mujer, porque demostrar lo que sentimos no nos hace más débiles. Porque esa es otra cosa que esconde esta frase, que pareciera que los hombres no tienen el derecho de mostrar sus emociones porque esa es una conducta femenina.

Quiero que tanto mi hijo como mi hija sean libres de demostrar lo que sienten y que no se les juzgue por eso, ni por su género, ni por su orientación sexual, ni por nada. Que esto ocurra depende de muchas cosas, pero un paso para cambiarlo es que seamos capaces nosotros y nosotras como adultos de erradicar frases como “no seas niñita”, porque lo único que hacen es fomentar estereotipos y quitarnos libertad.

Francisca Villanueva tiene 41 años y es psicóloga.