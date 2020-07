Hierbas que puedes cultivar en un departamento y que resisten el invierno

Cultivar hierbas, incluso si vives en un departamento y estamos pasando por los meses más fríos del año, no solo es posible, sino que además trae una serie de beneficios tanto culinarios como para la salud. A continuación, algunas de las alternativas, para qué sirven y con qué otros alimentos quedan bien.

La salvia: es una hierba resistente al frío que se puede cultivar en maceteros tanto en el patio como dentro del hogar. Hay casi mil especies y se pueden encontrar en distintas tonalidades, lo que la hace un ingrediente muy versátil en la gastronomía. Su té es antioxidante y antiguamente en Egipto se consumía para favorecer la fertilidad. Se puede mezclar con alimentos dulces o salados, o acompañar una costilla de cerdo agridulce, como en esta receta de Paula Cocina.

El romero: es una hierba que florece durante todo el año en distintos colores y que se suele asociar a la gastronomía acompañando papas o asados. Según información del Ministerio de Salud, existen estudios que han demostrado que sus hojas son antibacterianas y la planta tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Se usa para calmar problemas digestivos, aunque embarazadas, personas con colitis y con problemas prostáticos deben evitarlo. Revisa aquí una receta de papas al romero, un acompañamiento perfecto para esta temporada.

Tomillo: aunque no es tan utilizado como el romero, es tan versátil como la salvia e incluso se puede usar como reemplazo de la sal para dar sabor a algunas preparaciones, así como para preservar alimentos. La infusión de tomillo ayuda a aliviar malestares digestivos y respiratorios mientras que su uso tópico promueve la cicatrización y sirve para tratar eczemas y psoriasis. Aquí una idea gastronómica.

La menta: es una hierba que no necesita mucho sol para su cultivo, por lo que si a la terraza, cocina o área donde quieres tenerla no le llega mucha luz natural, no es grave. Solo necesita de tierra húmeda para crecer. Se usa para tratar problemas digestivos, como antiparasitario y para combatir dolores de cabeza. Una idea novedosa para incluirla en la gastronomía: Crema de arvejas y menta.

Para todas estas hierbas se necesita un macetero con sistema de drenaje para que no se ahoguen, además de sustrato o tierra especial para mantenerlas.