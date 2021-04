Horóscopo de la semana: “Lo que dice tu intuición es ley”

Las Lunas nuevas, como lo he contado en otras ocasiones, tienen una característica principal: la de abrir caminos y sembrar propósitos. Aries, el signo asociado a los comienzos, disparará una flecha muy importante durante estas dos semanas, pues nos está conectando con la posibilidad de hacer nacer cosas nuevas, dentro de circunstancias totalmente conocidas.

Actualizarnos significa comprendernos. Significa aceptar un sinfín de cosas que nos conectan con un espacio que no es cómodo: el de la inseguridad y la vulnerabilidad. Comprender que estamos en un trecho hacia el que no sabemos dónde vamos, es probablemente muy angustiante, sobre todo cuando se ha transitado la certeza, especialmente la material.

¿Qué razones están haciendo que vivamos ahora? ¿Qué sensaciones nos impulsan a avanzar, a estar vivos, a comprender lo que somos? Esta Luna nueva nos llama a comprender que la respuesta no está solamente en algo que nos concierne a nosotros, como lo refleja el ángulo armónico entre Marte en Géminis y Júpiter en Acuario. La actualización es colectiva y nos recuerda que lo más importante y lo más verdadero es el compartir con personas que nos entiendan, nos llenen y nos acompañen a transitar la vida.

Esta Luna nueva también trajo la sensación de tensión, pues los planetas en Aries no se sienten muy cómodos aspectando a Capricornio: la sensación de lo que yo quiero ser y hacer se ve debilitado por los cambios radicales y sustanciales que estamos viviendo colectivamente. Es posible que le digamos adiós a una forma antigua en la que estábamos viendo las cosas, en cómo las estábamos dirigiendo hacia sentir y decidir.

Ojo con esta semana. Seguimos transitando colectivamente un cambio de piel, por lo que permítete explorar, concretar los futuros que has imaginado, avanzar hacia un lugar, decidir algo. No te nubles si entran las dudas o si sientes que las circunstancias no se están dando para que puedas avanzar hacia lo que se está abriendo. Aries te da la fuerza, el poder de la voluntad y la acción. Lo que dice tu intuición es ley, no te sabotees y escúchate.