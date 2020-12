Horóscopo Paula: Amy Winehouse

Aries: Enamórate todos los días. No de personas, sino que de situaciones.

Tauro: No necesitas otro trago, necesitas un amigo que te quiera y te conozca.

Géminis: Si no te lanzas con todo a lo desconocido, nunca vas a saber lo que te perdiste.

Virgo: La vida pasa, lo quieras o no. No pierdas tiempo en frustrarte por lo que no puedes cambiar.