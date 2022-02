La canción que me marcó: El viejo comunista, Manuel García

“Tenía 17 años cuando la escuché por primera vez. Fue gracias a mi prima, quien por esos días se la mostró a mi abuelo. Él no solía escuchar música, no era parte de su día a día. Prefería ver las noticias, leer el diario y sentarse a escuchar partidos de fútbol en el taller que, antiguamente, tenía al fondo de su casa. Pero esa canción le gustó. Y a mí también. Desde ese momento, comencé a pensar en él cada vez que la escuchaba.

Recuerdo que estaba en cuarto medio cuando, en medio de una clase, mi mamá me contó por teléfono que mi abuelo se encontraba muy enfermo. Le habían encontrado una Leucemia, y ya no había vuelta atrás. Hasta ese momento, jamás había pensado que algún día mi abuelo ya no estaría. El enterarme de su enfermedad fue desgarrador y la canción de Manuel García me confortaba en mi dolor.

Eduardo, mi abuelo, era un padre para mí y sé que hasta cierto punto él también se consideraba un padre para nosotros, sus nietos. Los meses de vida que el doctor anunció que le quedarían se transformaron en años y agradezco haber tenido la posibilidad de compartirlos juntos.

Una vez él pidió que le pusieran su canción, se refería a El viejo comunista. Yo solo observé su rostro mientras las melodías pasaban. “Cree que ya nada lo sorprende. Que se curó de espanto, desgastó el llanto”, escuchó y suspiró. Pudo ser el cansancio o los recuerdos. Yo opté por quedarme con lo segundo. Pienso que se identificaba con la letra, ya que era similar a lo que había sido su vida y su título no quedaba ajeno, él se consideraba un viejo comunista. Y sí, lo era.

Mi abuelo se fue apagando cada día un poco más y el 26 de abril de 2019 debí enfrentarme a la muerte de mi viejo comunista. Han pasado los años y cada vez que pienso en él, en mi mente resuena la canción. “Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duele, los años, la vida, su amor”. Y ahora cuado la escucho en mis ojos también llueve, y aún me duele. Y es que desde el primer momento la canción de Manuel García me hizo pensar en él, pero no fue hasta su muerte, que me marcó para siempre”.

Mariana (24) es estudiante de periodismo y practicante en Paula.cl