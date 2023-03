Los #DatosPaula de esta semana

1. Taller de Tarot: Arcanos en el Cuerpo

Víctor Leni Cordero (@victorlenicordero) es un actor, director de teatro y tarólogo chileno, radicado en Buenos Aires, que se formó con maestros como Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa, y cuyo enfoque del tarot es fascinante: en su libro Tarot Genealógico integra el trabajo evolutivo de este antiguo mazo de cartas, junto a las memorias del árbol genealógico. Pero, además, plantea que la comprensión del tarot puede integrarse a través del cuerpo, la danza y el movimiento.

De eso va el taller que ofrecerá el sábado 26 de marzo en espacio Incluir, en Ñuñoa. Una experiencia que ya ha ofrecido en Buenos Aires pero que por primera vez trae a Chile, invitando a descubrir los 22 arcanos mayores del tarot a través del movimiento corporal y distintas dinámicas energéticas. “Trabajaremos el viaje del Loco al Mundo, encontrando los secretos y matices de los arcanos de tarot en movimiento consciente, lo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos como también a profundizar nuestros saberes”, dice.

Inscripciones en victortarologia@gmail.com

2. Ojo con el nuevo single de Elena Rose

Primero detrás de escena y ahora al frente del micrófono: así podría resumirse la historia de esta venezolana-estadounidense de 28 años llamada Elena Rose (@elenarose), que lleva un buen tiempo componiendo canciones para famosos artistas –como Becky G, Ricky Martin, Marc Anthony, Maluma o Tini– y que hace dos años comenzó a ser ella la intérprete de sus creaciones musicales.

Su último single se llamó Bayamón, ciudad puertorriqueña en la que vivió de chica, antes de radicarse a los 18 en Miami, donde comenzaría a trabajar en la industria musical como compositora y se convertiría en una de las compositoras más reconocidas del género urbano, mucho antes de debutar como cantante. A fines de esta semana lanzará El hombre, un nuevo single bajo el sello @warnermusiclat, que tiene tintes de soul y que de seguro dará que hablar.

3. Una esperada charla magistral con Mariana Enríquez

Si queremos hablar de lo aclamada que es la escritora argentina Mariana Enríquez, podemos decir que The New York Times la comparó con una estrella de rock. Una elocuente analogía que habla de la contundente carrera que ha construido esta autora, que la llevó a obtener el Premio Herralde con su novela Nuestra parte de noche (2019). Por eso, vale la pena ir a verla en vivo: el 5 de abril Mariana dará una charla magistral gratuita en el Centro de Extensión de la UC, para la cual ya están abiertas las inscripciones en @santiagoen100palabras.

El encuentro forma parte de la programación de la convocatoria 2023 de Santiago en 100 Palabras, y es un evento esperado: la escritora tiene una trayectoria de 30 años en la literatura de ficción y de no ficción, además de su trabajo cronista y editora del suplemento Radar del diario argentino Página 12 y varios reconocimientos en publicaciones como The New Yorker, Vanity Fair y El País.

En la charla, la autora abordará la relación entre la ciudad y la creación. “Para mí las ciudades, en mis relatos, novelas y en todo lo que escribo en general, son personajes, entonces las trato como tal. Me interesa la vida en las ciudades y algunos rincones en particular, en especial Buenos Aires, pero cuando viajo también me gusta observar lo que pasa en otras ciudades. Son muy importantes para mis libros”, dice.

El evento se transmitirá, además, vía streaming por www.santiagoen100palabras.cl