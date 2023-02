Magnesio, el mineral de la energía

Presente en diversos alimentos, ayudaría a reducir el estrés, aliviar dolores y conciliar el sueño. Tanto así, que ya se usa en cosmética.

El magnesio es clave para el funcionamiento del cuerpo, un elemento químico esencial para nuestro día a día. Presente en los alimentos que consumimos, goza de buena fama ya que su ingesta vía suplementos se ha popularizado y también se está usando en skincare.

Cada dos semanas, Macarena Harnecker (45) se da un baño de tina con este elemento químico para relajar y liberar tensiones. ¿La tazón? Tras varios años trabajando en publicidad, sometida a un estrés constante, llegó al magnesio como fuente de energía. Lo que partió en 2019 como un tratamiento personal, dio vida a su marca Rosa Tigre, cuyos productos terapéuticos son formulados a partir de magnesio del mar Zechstein al noroeste de Europa de donde se obtiene el de mayor pureza y concentración.

Y es que este mineral actúa en la producción de energía celular, es el mineral clave para la función de los receptores GABA, neurotransmisores responsable de activar la calma y la producción natural de serotonina.

Terapía tópica

“La vida moderna tiene cosas que superan nuestra capacidad de superar ese estrés, y la respuesta a esto es que nuestro cuerpo gasta el magnesio que tenemos de forma natural. En años de investigación me he dado cuenta que si hay algo que tu cuerpo necesita para estar equilibrado y relajado, es el magnesio, mineral clave para la vida”, explica Macarena.

Sus productos no se ingieren, sino que se aplican directo en la piel. “La tierra hoy está escasa de magnesio, ya no tiene los niveles de antes, por lo tanto lo que comemos no es suficiente. Los suplememtos son más lentos que al aplicarlos por vía tópica”.

Hoy ofrece dos líneas una de terapia mineral y otra de skincare. La primera incluye aceite de magnesio (alivia músculos tensos, ayuda con los dolores premuestrales y jaquecas), un tónico concentrado y aceite quimiotipado de Tulsi (un SOS antiestrés); y un baño mineral detox que recomienda usarlo dos veces al mes para desintoxicar el cuerpo y equilibrar el sistema nervioso. Además de la línea de cosmética compuesta por un sérum, un tónico y dos aceites con una alta concentración de vitaminas y antioxidantes.

“Si el cuerpo está estresado, también lo estará nuestra piel. Y esto es lo que más la envejece. El uso del magnesio en el cuidado del rostro tiene propiedades antiinflamatorias, ayuda al acné y ayuda a que las células se reparen”, cuenta la fundadora de Rosa Tigre.

Desde $11,500, https://www.instagram.com/rosatigre_mg/